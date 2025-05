"Igosi" igraju posljednji meč pred plej-of ABA lige: U Bar po pobjedu

Košarkaši Igokee m:tel u subotu od 12 časova gostuju Mornaru u Baru.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Posljednje, 30. kolo regularnog dijela ABA lige nam donosi meč između Mornara i Igokea m:tel. Ekipa Nenada Stefanovića se nalazi u Baru gdje će odraditi trenig pred sutrašnju utakmicu sa ekipm domaćina.

Utakmica će biti odigrana u Sportskom centru Topolica u subotu u podne.

Brajs Džouns, MVP lige u aprilu, iznio je svoje očekivanje pred ovu utakmicu.

"Naš glavni cilj u ovoj utakmici je pobjeda. Da se vratimo pobjedama poslije prošle utakmice. Mornar je ozbiljna ekipa, ali mi znamo kako igraju i da će oni dati sve od sebe i mi moramo biti spremni za to. Moramo biti više fokusirani, treba nam veći momentum jer ulazimo u plej-of. Mislim ako uđemo u utakmicu sa velikim intenzitetom da će to dovesti to pobjede i vrlo dobrog momentuma za doigravanje. Želimo da završimo sezonu snažno i da odigramo jednu dobru utakmicu", rekao je Džouns.

Trener Igokee m:tel Nenad Stefanović hvali rivala, ali od svog tima očekuje da pruži maksimum i slavi u Crnoj Gori.

"Mornar je tim koji je bez obzira na stanje na tabeli imao jako dobre partije i protiv većih timova. Mi smo cijele sezone radili za ovo, znači da imamo situaciju u svojim rukama i da obezbijedimo tu 5. poziciju. Iz tog razloga idemo u Bar, očekujemo pobjedu, maksimalno se spremamo i želimo da ovaj regularni dio sezone završimo na najbolji mogući način", izjavio je Stefanović.