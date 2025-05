Ataman otišao sa utakmice kad je čuo šta mu skandiraju: Njegov sin je odmah pobacao sve Efesove stvari

Trofejni turski stručnjak ostao je šokiran kada je shvatio da ga navijači Efesa prozivaju. Odgovorio im je i napustio klupu.

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Navijači Anadolu Efesa skandirali su Erginu Atamanu "pozovi tajm-aut" u završnici utakmice turskog tima protiv njegovog Panatinaikosa. Iznenađen prozivkama koje čuje, okrenuo se ka grupi navijača koja mu je skandirala i ušao sa njom u verbalni obračun, pokazujući uz to ka banerima na vrhu dvorane. Bijesno je upirao kažiprstom ka dokazima da je Efesu donio dvije titule Evrolige, 2021. i 2022.

Na njegovo neprijatno iznenađenje, navijači domaćeg tima koristili su u toj situaciji uobičajeni povik navijača Fenerbahčea, kojim su provocirali Atamana još dok je radio u Galatasaraju (2012-2017). Trener je ostao u šoku što je to čuo u "Razvojnom košarkaškom centru", s obzirom na veliki trag koji je ostavio u domaćem klubu.

Pogledajte tu situaciju:

Sin pobjesnio i pobacao Efesove stvari

Izvor: ONUR COBAN / AFP / Profimedia

Nakon skandiranja, Ataman je samoinicijativno napustio dvoranu prije kraja utakmice, pred svojom suprugom Bernom Ataman, koja je uživo pratila meč iz prvog reda. Prisutan je bio i njihov sin Sarp Ataman, koji je pridruženi član stručnog štaba Panatinaikosa. On se nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama.

"Stvari koje sam mislio da ću čuvati do kraja života večeras će mirno provesti veče u đubretu", rekao je on, aludirajući na svoje suvenire Anadolu Efesa, koji je njegov otac sa velikim uspjehom trenirao od 2017. do 2023. godine.

"Ovdje sam jer Ataman osjeća da ga ne poštuju"

Umjesto Atamana, pred novinare je nakon meča izašao njegov pomoćnik, Hristos Serelis. "Ovdje sam jer se trener Ataman ne osjeća dobro. Ispisao je veliku istoriju sa ovim klubom, imao niz ostvarenja i mislim da osjeća da ga neki ne poštuju", kazao je on.

Nedugo poslije toga, na društvenim mrežama oglasio se i predsjednik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, najavivši "pakao" u majstorici u utorak i pozvavši i predsjednika Evrolige Dejana Bodirogu da dođe na taj meč. Nakon pobjede Efesa, skor je 2-2 i pobjednik petog meča u Atini plasiraće se na Fajnal-for u Abu Dabiju.