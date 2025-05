"Gazdin sin je bio u pravu": Jokić je dugo ćutao, pa slučajno otkrio zašto se Denver raspao

Nikola Jokić potvrdio da je gazdin sin Džoš Krenke povukao pravi potez kada je smijenio Majkla Melouna sa mjesta trenera.

Pričalo se mnogo o tome šta je problem u Denveru koji je posrtao u završnici sezone, a onda je izvršni direktor Džoš Krenke, inače sin gazde Stena Krenkea, doneo popriličnu nepopularnu odluku - bar iz ugla navijača. Otpustio je trenera Majkla Melouna i generalnog menadžera Kelvina Buta, s kojim su osvojili do sada jedinu šampionsku titulu 2023. godine, a čini se da je to bila više nego popularna odluka - iz ugla igrača.

Dugo je trajao njihov sukob, nadmudrivanje i pokušaji uspostavljanja kontrole nad timom, koji su se i te kako osjetili u svlačionici Nagetsa i tu negativnost više ni igrači nisu mogli da trpe. Zbog toga su se totalno "oslobodili" i već sada može da se kaže da je to bio odličan i vizionarski potez Džoša Krenkea.

Interesantno je da je o tome obavijestio samo Nikolu Jokića, koji je samo "klimnuo" glavom i iz toga je moglo mnogo toga da se nasluti, a sada je Somborac prvi put nešto više rekao na tu temu. I iz toga je sve jasno.

"Mislim da je vlasnik htio da nešto promijeni, da promijeni energiju... I vjerovatno je uspio u tome", rekao je Nikola Jokić na ovu temu poslije pobjede u "majstorici" nad L.A. Klipersima i iz toga jasno može da se vidi da je i sam bio za promjene jer nisu išli nigdje sa Majklom Melounom: "Gazda je dobio rezultat koji je tražio".

Da li je Jokić smijenio Melouna?

O ovoj temi se već dugo spekuliše i svakako će ovakva Jokićeva izjava samo doprinijeti da se o tome još više priča, ali ako i nije - istovremeno nije mnogo učinio da se to ne desi. Prosto, Denver ne donosi baš odluke koje bi bile u suprotnostima sa željama svog najboljeg igrača, tako da i to nešto govori.

"Rekao sam Jokiću malo prije nego što smo doneli odluku. Pitao sam ga hoće li da pričamo o tome... Jokić je razumio sve, klimnuo je glavom, razumio je, a znam da svi u svlačionici - posebno on - imaju i te kako poštovanja za Melouna i Buta. Ali, odrasli su ljudi, imaju porodice, bili su spremni za izazov koji je postavljen pred njih", naglasio je Krenke na konferenciji za medije povodom smjene dvojice najodgovornijih u Denveru.

Šta je Jokić rekao o Melounu?

Iako su deset godina proveli zajedno u Denveru, nije Jokić bio naročito rječit niti emotivan, što ne znači da to možda nije sakrio od javnosti, pošto dobro znamo da rijetko šta iznosi "na sto".

"Saznao sam malo prije ostalih. Džoš Krenke mi je rekao: Donijeli smo odluku. Nije bilo diskusije, samo me je obavijestio o odluci i rekao zašto. Saslušao sam i prihvatio. To je dio sporta. Ljudi dolaze i odlaze, ali to je bila desetogodišnja veza sa trenerom. Sve smo prošli zajedno, i kad smo bili loši i kad smo osvojili titulu. Imamo neke sjajne uspomene, ali to je dio posla", rekao je Jokić.

Ko će biti novi trener Denvera?

Dejvid Adelman, dugogodišnji asistent Majkla Melouna, promovisan je u vršioca dužnosti trenera i za sada je "prigrabio" ovu šansu. Denver je uveo u plej-of sa četvrtog mkesta i samim tim obezbijedio je domaći teren koji je na kraju Nagetsima bio od velike važnosti u majstorici protiv L.A. Klipersa.

Za sada ima skor 7-3 i ima velike šanse da dobije posao u Denveru, s tim da se pominje još nekoliko kandidata.

