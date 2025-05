"Situacija sa Mirotićem je u velikoj mjeri dovela da imamo neuspješnu sezonu": Mijailović otkrio nove detalje

Ostoja Mijailović je govorio o dogovorima i pregovorima sa Nikolom Mirotićem.

Izvor: MN PRESS

Partizan je imao plan da ove sezone formira tim oko Nikole Mirotića, ali to se na kraju nije desilo. Sada je opet to bila tema kada je Ostoja Mijailović gostovao u jednom podkastu. Govorio je o rivalstvu sa Crvenom zvezdom i pregovorima sa Evroligom, ali je takođe pričao i o iskusnom krilnom centru.

Naglasio je Mijailović da je sve bilo dogovoreno, a da je najveći problem nastao zato što je poslije objave da ipak neće potpisati za crno-bijele niko nije mogao upravi da vrati potrošeno vrijeme. Kako kaže, sada zna da nečija riječ nije dovoljna kao osiguranje.

"Situacija sa Mirotićem je u velikoj mjeri dovela do toga da prošlu sezonu završimo neuspješno. Cijeli prelazni rok smo pregovarali sa njim i htjeli smo da oko njega gradimo tim. Njegovo obećanje da želi da igra u Partizanu i dogovoreni finansijski uslovi su nam potrošili mnogo vremena. Kada nam je rekao da će potpisati da Olimpiju, shvatili smo da neće ispoštovati dogovor i da će nas dovesti u vremenski loš period, da nećemo imati vremena da napravimo kvalitetan tim pošto su većina igrača već potpisali ugovore i nama je tržište postalo jako plitko. Profesionalno sam povrijeđen jer smo imali dogovor, ali kada pogledamo ljudski on nije potpisao ugovor i nije imao obaveze prema nama. To što smo mi pogrešno procijenili da je nečija riječ u koju se zaklinje dovoljna, on nas je naučio da ne slušamo riječ već potpis. Iz svake situacije učite nešto, ali plaćate cijenu", rekao je Mijailović.