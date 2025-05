Kobi je prije 6 godina vidio šta će se dogoditi: Sad je jasno kako je Nikola Jokić izbacio Hardena

Kobi Brajant je prije šest godina rekao da smatra da Džejms Harden nikada neće osvojiti NBA ligu, kao razlog naveo je njegov stil igre.

Legendarni košarkaš Lejkersa, prerano preminuli Kobi Brajant još pre šest godina predvidio je da Džejms Harden nikada neće osvojiti NBA ligu. Prije nego što je Nikola Jokić sa svojim Denverom potvrdio dominaciju nad Klipersima, "Crna mamba" je 2019. dala izjavu koja se pokazala kao tačno predviđanje.

Klipersi su u sedmom meču protiv Denvera upisali bolan poraz na gostujućem terenu i ispali su iz plej-ofa Zapadne konferencije. Džejms Harden je igrač koji je najviše bio na meti kritika poslije ispadanja svog tima, a i nije čudo - meč je završio sa sedam poena, pet skokova, ali 13 asistencija. Međutim, sjajna dodavanja ostala su u senci poraza i lošeg poenterskog učinka pošto je pogodio jednu od četiri trojke, a isto se desilo i u šutu za dva.

Dakle, Harden je iz igre šutirao 2-8, što je 25 posto, upisao je i po dve ukradene i izgubljene lopte, pa nije nikakvo iznenađenje to što je među glavnim krivcima. Navijači su podijeljeni, od onih koji krive trenera Tajsona Lua, do onih koji nisu oduševljeni serijom momka koji je čak 11 puta bio Ol-star učesnik, jer je u plej-ofu prosječno bilježio 14 poena, dok je njegov ligaški prosjek 22,8.

Kako Harden dokazuje da je Kobi u pravu?

Kad se govori o igračima koji su najbolji šuteri u ligi, često se moglo čuti da je Harden u rangu Kobija Brajnta. Amerikanac sada ima 35 godina i nema sumnje da je dobar šuter čak i kao zreo igrač, ali je takođe činjenica da se tokom čitave karijere mučio u plej-ofu. Zbog toga je Kobi govorio da Hardenov stil igre nikada neće osvojiti NBA prsten.

"Nisam ljubitelj, što se tiče osvajanja šampionata, ne mislim da će taj stil ikada osvojiti šampionat", rekao je Brajant u emisiji "The Jump". "Istovremeno, morate da držite glavu svog tima iznad vode da biste dobijali utakmice. Dakle, on to radi, zar ne?"

"Ako uzmete jednog igrača, stavite ga na vrh krilne pozicije ili ga stavite na krilo i izvodite blokade, uvijek ste ispred odbrane. Odbrana može da se osloni na to, posebno u plej-ofu. A to je lako odbraniti", objasnio je davno Brajant zašto je Hardena napustio njegov stil košarke kad mu je bio najpotrebniji.

Ipak, Brajan nije želio da uvrijedi Hardena niti jednog trenutka. Jedan od najboljih košarkaša NBA lige svih vremena pažljivo je birao riječi i istakao da bez obzira na to što nema prsten šampionata, sve ono što je učinio u karijeri i te kako je vredno pomena. "Ono što on radi je izvanredno. To je dokaz koliko je to fantastično, jer ljudi sada pokušavaju da minimiziraju ono što on radi. On radi neke fenomenalne stvari", zaključio je Brajant.

Međutim i poslije svega ostaće upamćeno da jedan od najboljih šutera lige nije uspio da stigne do NBA ptrstena, a čini se da je Kobi Brajant dobro procijenio situaciju te 2019.