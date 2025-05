Marko Gudurić u Crvenoj zvezdi? Poslije novih vijesti iz Fenerbahčea sve je jasno

Marko Gudurić ostaje u Fenerbahčeu i naredne sezone, pregovori o novom ugovoru su u toku.

Godinama se govori o potencijalnom povratku Marka Gudurića u redove Crvene zvezde, ali za sada očigledno neće biti ništa od toga. Fenerbahče ove sezone igra sjajno, prvi je obezbijedio odlazak na Fajnal for Evrolige, a pred odlazak u Abu Dabi ekipa planira da produži saradnju sa srpskim reprezentativcem.

Još je Željko Obradović doveo Gudurića u Fenerbahče 2017. godine i on je bio tu sve vrijeme sa izuzetkom odlaska u NBA 2019. u redove Memfisa. Sada je sportski direktor kluba Darija Jaije istakao da nema namjeru da pusti Gudurića da menja sredinu naredne sezone.

"Marko je jedan od stubova našeg tima, košarkaš čije je ime duboko povezano sa našim klubom. ON trenutno ima ugovor sa timskom opcijom i naši pregovori su u toku. Već smo napravili prve korake ka produženju ugovora i proces je još u toku. Ne očekujem da se to sve završu prije Fajnal Fora, ali nadam se da će Marko ostati u timu", rekao je on.

Kako igra Marko Gudurić?

Ove sezone odlično. Uz Najdžela Hejsa-Dejvisa i Tarika Biberovića je jedan od najboljih igrača tima. Prosječno bilježi 10,9 poena, 3,3 asistencije i 2,5 skokova, a prosječan indeks korisnosti mu je čak 11,7. Sa 30 godina nema znaka usporavanja i vjerovatno Fenerbahče želi da sa njim potpiše višegodišnju saradnju.