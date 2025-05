Trener Denvera: "On je duša ovog tima, heroj, ali nije Nikola Jokić"

Trener Denvera Dejvid Adelman je poslije pobjede nad Oklahomom proglasio Arona Gordona za heroja pobjede.

Nikola Jokić je postigao 42 poena, imao je 22 skoka i 6 asistencija protiv Oklahome, ali nije to bilo dovoljno da trener Dejvid Adelman istakne da je on heroj. Ne, za novog šefa struke nekadašnjeg NBA šampiona glavni u ovoj pobjedi je bio Aron Gordon.

Krilni centar Denvera je pogodio trojku za pobjedu preko Četa Holmgrena, a na ovom meču je za 39 minuta na terenu upisao 22 poena i 14 skokova. Nije mu ovo bio prvi put da pogađa šuteve za pobjedu, vidjeli smo kako je donio i jedan trijumf u seriji protiv Los Anđeles Klipersa u prvoj rundi plejofa.

"Rekao sam im da im je mentalitet bio konstantan. Čak i na tajmautima, kada su gubili 10 ili 12 nisam osjetio slabost. To ne znači da ćete dobiti utakmicu, ali u plejofu ovi mečevi su toliko dugi, morate da pokušate sebi da date šansu i to smo uradili. Bili smo mnogo strpljiviji ofanzivno u posljednjih šest minuta. Svaki put smo uzeli najbolji šut, čak i kada je Rasel šutnuo iz kornera. Mnogo su rotirali sa Nikole i uzimali smo najbolje šuteve. Intenzitet odbrane je bio dobar u posljednjoj četvrtini, a Aron će biti heroj. Ali opet pričam i o 14 skokova, 22 poena, tome što je prevodio loptu... On je duša ovog tima. Imao je dva momenta u ovom plejofu koje nikada nećemo zaboraviti", rekao je poslije velike pobjede Dejvid Adelman.

Adelman o šutu Arona Gordona

Iskusni 29-godišnji krilni centar Denvera ove sezone je prosječno bilježio 14,7 poena uz 4,8 skokova i 3,2 asistencije, a naglasio je njegov prvi trener da je tokom godina umnogome poboljšao šut. Iako je u ligu ušao kao defanzivni specijalac i sjajan atleta koji strašno zakucava, sada je "klač" igrač kome mogu da se povjere najbitniji šutevi na meču.

"On je sada toliko "tečan" sa svojim šutom. Toliko je napredovao tokom godina, popravio je mnogo stvari. Lijepo je staviti ga u ugao terena i znati da će pogoditi. A uz to on prijeti i da će iz kornera otići do koša. svi smo to vidjeli protiv Klipersa. To nam je veliko oružje", rekao je poslije meča Dejvid Adelman.

