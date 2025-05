KKI Vrbas igra finale Kupa BiH: Za pehar protiv "Zmaja"

Vrbas i Zmaj ove sezone već su igrali dva puta, a u oba meča slavili su Banjalučani.

Košarkaški klub invalida Vrbas priželjkuje pobjedu u finalu Kupa BiH kojeg igraju protiv starog rivala KIK "Zmaj". Susret između Banjalučana i tima iz Gradačca na rasporedu je u subotu, 10. maja u Sarajevu sa početkom od 15 časova. Prije dvije godine ova dva rivala su takođe igrala u meču za trofej kojeg su tada po peti put osvojili igrači KKI Vrbas slavivši sa ubjedljivih 84:60.

"Dvaput smo se u tekućoj sezoni sastajali sa rivalom iz Gradačca, i oba puta smo ih pobjeđivali, i to na njegovom terenu. Prvi put to se desilo u borbi za premijerligaške bodove 87:51, a nedavno i u okviru takmičenja regionalne NLB lige kada je bilo 102:64. Sada igramo za trofej u Kupu BiH i siguran sam da će moji igrači dati sve od sebe kako bi po šesti put prigrabili pobjednilki pehar", riječi su Marinka Umičevića, predsjednika Košarkaškog kluba invalida Vrbas.

Kapiten Biljana Nedić najavljuje novu dobru partiju svog tima, i iskreno se nada konačnom slavlju.

"I te kako smo upoznati sa kvalitetom našeg protivnika iz Gradačca i sigurno je da nas neće zavarati to što smo ih dosad dvaput pobjeđivali. Moramo maksimalno oprezno i odgovorno ući u ovaj duel, jer je suigurno da će oni nastojati da nas iznenade kako bi eventulano došli do trofeja. Raduje me činjenica da se nalazimo u usponu forme i to je jedan od razloga što sam optimista uoči finala. Nema nikakve dileme da ćemo nastojati da pružimo još jednu dobru igru i da će to biti dovoljno da u subotnjem susretu osvojimo pehar namijenjen najboljem timu u Kup BiH", poručila je Biljana Nedić.