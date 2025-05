"To više nije onaj isti Jokić": Isplivao je mentalitet sa Balkana i promijenio imidž u NBA ligi

Nikola Jokić je za Amerikance tokom ovih deset godina u NBA ligi bio tih, skroman i povučen, međutim sada kada je bilo važno za Denver - isplivao je mentalitet s Balkana. "Denver Post" piše o tome da je promijenio imidž u cilju osvajanja titule.

Nikola Jokić večeras sa Denverom od 21.30 igra za finale Zapadne konferencije i jasno je da će "majstorica" zapravo pokazati ko je pravi MVP - on ili Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome. Odluka je ipak već donesena, jasno je da će Kanađaninu pripasti trofej, ali svakako Jokića to ne zanima i želi do još jednog šampionskog prstena sa Denverom i zbog toga se Somborac kao nikada do sada uključio u sva pitanja u klubu.