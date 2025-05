On je najveći promašaj Denvera vrijedan 100 miliona dolara!

Nikola Jokić nažalost u ovom plejofu nije dobio pomoć Majka Portera kakvu je očekivao.

Denver Nagetsi su završili svoju NBA sezonu porazom od Oklahome u sedmom meču polufinala Zapada, a u ovoj utakmici ponovo nije bilo Majkla Portera. Krilni košarkaš Denvera koji je prošle sezone potpisao unosan ugovor sada je upisao samo šest poena. Iz igre je ubacio tri dvojke, a nije postigao nijednu trojku i on je jedan od glavnih razloga zbog kojih je završena sezona Denvera.

Majk Porter je tokom cijele plejof serije igrao povrijeđen, ali za razliku od Arona Gordona i Džamala Mareja koji su takođe imali svoje probleme nije uspio nijednom kada je bilo najbitnije da pruži partiju dostojnu makar startera. U četiri meča u kojima je Denver poražen je upisao ukupno 19 poena uz šut izz igre 7/32.

Uspijevali su tokom ove serije dobre minute da imaju Kristijan Braun, Džulijan Stroter i još neki igrači sa klupe, ali je problem što glavne zvijezde poput Majkla Portera nisu pružile adekvatnu podršku Jokiću.

Šta se dešava sa Majklom Porterom?

Najbolji šuter Denvera pred svaku utakmicu u rame dobija injekcije lidokaina kako bi blokirao bol. On će vrlo vjerovatno morati na operaciju sada kada je sezona gotova, a to je ogroman problem za jednog šutera. "Veliki dio odgovornosti snosim ja jer ne doprinosim. I to je teško. Zaista teško. Gledam sebe sada pojedinačno i razmišljam kako mogu da pomognem timu da pobijedi, jer to trenutno ne radim. U ovom trenutku ne doprinosim ni na koji način", rekao je Majkl Porter.

Šta je o njemu rekao Jokić?

"Niko neće da promašuje šuteve, on je jedan od najboljih šutera u ligi, otvoren je i mora da šutira. Mi hoćemo da šutira. Moja poruka je da šutira", rekao je Jokić iako je njegov saigrač zaista loše igrao u ovoj seriji.

Za ovo što radi dobija ogroman novac

Ove sezone je Majkl Porter plaćen 35.859.950 dolara, a onda će u naredne dvije sezone dobiti 38.333.050 dolara, pa u posljednjoj godini ugovora 40.806.150. Da li je taj novac opravdao sa 18.2 poena, 7 skokova i 2,1 asistencijom u regularnoj sezoni, a 9,1 poenom i 5,5 skokova u plejofu?

