Vladimir Lučić potpisuje novi ugovor s Bajernom, ništa od povratka u Partizan?

Vladimir Lučić će prema informacijama inostranih medija potpisati novi ugovor sa Bajernom.

Na žalost brojnih navijača Partizana sve je izvjesnije da će Vladimir Lučić nastaviti da igra za Bajern. Kako javljaju strani mediji kapiten bavarskog tima je vrlo blizu produženja ugovora sa klubom iz Minhena.

Iskusni 35-godišnji krilni košarkaš karijeru je počeo u Superfundu, timu koji je praktično bio razvojna ekipa Partizana, a onda je od 2008. do 2013. dominirao sa Partizanom i osvajao je trofeje. Prešao je u Valensiju za koju je nastupao do 2013. do 2016. a od tada je u Bajernu.

Navijači Partizana već nekoliko sezona priželjkuju njegov povratak kako bi u Beogradu završio bogatu karijeru, ali ni bavarski tim nema namjeru da ga se odrekne. U posljednje vrijeme ima problema sa povredama, ali je jako važan faktor sa klupe i kao ključni čovjek u svlačionici.

Bajern ima velike planove

Već sada u Bajernu planiraju šta će raditi naredne sezone. Problem im pravi fantastična sezona Karsena Edvardsa koji će sigurno napustiti Njemačku, a navodno kao zamjenu za njega dovode Rokasa Jokubaitisa. Osim Lučića u klubu žele da zadrže i Devina Bukera.

