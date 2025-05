"Imamo i sve medalje, osim zlatne": Milutinov progovorio o reprezentaciji i otkrio da li će igrati

Nikola Milutinov potvrdio je da će igrati za reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu koje je najavljeno za kraj avgusta 2025.

Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Nikola Milutinov je obezbijedio plasman na Fajnal-for Evrolige sa Olimpijakosom. Crveno-bijeli iz Pireja su glavni favoriti za osvajanje titule, a reprezentativac Srbije svjestan je tog i zato nije krio uzbuđenje pred važne mečeve, a poslije obaveza u elitnom takmičenju očekuje ga predstavljanje nacije na Evropskom prvenstvu.

"Imao sam mnogo veću ponudu druge ekipe, ali jedna od mojih najvećih želja bila je da osvojim Evroligu sa Olimpijakosom. Novac mi nije bio prioritet, htio sam da budem u ovom timu i ostvarim taj san", započeo je Milutinov intervju za Atletiko. "Nažalost, nisam uspio prošle godine, ali sada imamo mnogo jaču ekipu., zato su veće šanse da uspijemo."

Milutinov je jasno stavio do znanja svoju želju. "Sigurno je mnogo emotivnije nego kada bih gledao samo sa strane posla i novca. Bila je to moja odluka, htio sam da budem ovdje. Uspio sam da se dogovorim sa vlasnicima kluba, ali da to nije bila obostrana želja, ne bi bilo moguće."

Milutinov je u dječačkom tonu i iskreno nastavio: "Trofeji ostaju. Klinci ne počinju da se bave sportom zbog para, možda nekolicina njih. Uvijek je prvi san trofej i sreća. To je rezultat svog napornog rada koji si uložio. Da uživaš i osjetiš da je sve nagrađeno."

Da li će Milutinov igrati za reprezentaciju Srbije?

Bivši centar Partizana redovno se odazivao pozivima da obuče dres "orlova", može se reći da kad je on u pitanju izlišno je i misliti o tome da neće biti dio tima. Ako sve protekne kako treba, Milutinov će biti u ekipi Svetislava Pešića.

"Da, naravno. Svi mi to želimo. Svi igrači žele da budu dio tima, kult reprezentacije se vratio. Nadam se da ćemo biti zdravi, to je ono najvažnije. Uživamo da provodimo ljeta zajedno", konstatovao je Milutinov i dodao: "Bili smo drugi na svijetu, treći na Olimpijskim igrama, samo nam nedostaje Evropsko prvenstvo. Imamo i sve medalje, osim zlatne. Vrijeme je", zaključio je Milutinov.

Olimpijakos igra drugi meč polufinala Evrolige, protiv Monaka u petak od 20 sati. Prije njih na teren izlaze Fenerbahče i Panatinaikos od 17 sati.