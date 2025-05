Dan D za Crvenu zvezdu i Partizan: Evo kada će Evroliga odlučiti o sudbini srpskih klubova

Srbija ima Partizan i Crvenu zvezdu u Evroligi. Da li će to tako biti i naredne sezone?

Izvor: MN PRESS

Izgleda da ćemo konačno saznati sudbinu Crvene zvezde i Partizana u Evroligi. Kako javljaju strani mediji klubovi vlasnici Evrolige sastaće se u Dubaiju 29. maja kako bi odlučili da li će se za sezoni 2025/26 takmičenje proširiti sa 18 na 20 timova.

Do sada su se klubovi sastajali više puta, ali praktično nisu došli ni do kvakvih bitnih odluka i tek će pred Fajnal for ovogodišnjeg takmičenja uspjeti da se dogovore o formatu naredne sezone. Navodno je odluka u vazduhu i sve zavisi od jednog kluba koji treba da se odluči kako će glasati jer je za sada stanje pred glasanje izjednačeno.

Za sada znamo da nećemo gledati Albu u Evroligi u narednim sezonama, kao i da Valensija kreće sličnim putem. Novi tim u eliti biće ekipa Hapoela koja je osvojila Evorkup, a što se tiče srpskih klubova oni se sigurno nadaju da će takmičenje biti prošireno.

Zašto je ovo bitno za Crvenu zvezdu i Partizan?

Teško da bi Srbija imala dva predstavnika u Evroligi da su ruski timovi i dalje u mogućnosti da se takmiče. Ipak opstali su Crvena zvezda i Partizan u eliti nekoliko sezona i sada čekamo da vidimo šta će biti odluka za narednu sezonu. Ako se liga proširi na 20 ekipa sigurno će ostati Srbija sa dva tima, već sa 18 ekipa u eliti veliko je pitanje.

Oglasio se Ostoja Mijailović

"Moramo da imamo prihode od TV prava i reklama i prenosa i marketinška prava. Mora u isto vrijeme da poštuje obaveze. Mi nemamo licencu, imamo specijalnu pozivnicu, nama je bitno da postoji na duži period, da možemo da planiramo. Prvo da vidimo koliko treba da zaradimo", govorio je prvi čovek KK Partizan kada je nedavno pričao o ovoj temi.

(MONDO)

