"Vlade, ti me ne pamtiš, ali ja sam onaj mehaničarev sin": Divac pred kamerama zagrlio Batista kada je saznao

Majk Batist podsjetio Vladu Divca na njihov susret u Los Anđelesu koji mu nikad nije zaboravio.

Izvor: Instagram/Euroleague

Američki košarkaš Majk Batist (47), legendarni član šampionskog Panatinaikosa Željka Obradovića, ispričao je pred finale Monako - Fenerbahče sjajnu anegdotu o Vladu Divcu (57).

Trostruki osvajač Evrolige sa Panatom bio je stručni konsultant Evrolige u studiju u kojem je bio i Vlade Divac, jedan od nekadašnjih asova Lejkersa za koje je navijao u djetinjstvu, provedenom u blizini nekadašnje dvorane najvećeg tima na svijetu.

"Upravo sam rekao Vladi. Ovo je prava istinita priča. Rođen sam i odrastao u Long Biču, nedaleko od Los Anđelesa. Otac mi je bio mehaničar cijelog života. Imao je mehaničarsku radnju, koja je u istoj ulici gdje i Grejt Vestern Forum", kazao je bivši centar Memfisa, Panatinaikosa, Fenerbahčea, opet Panatinaikosa...

"Brat i ja smo uvijek išli na utakmice Lejkersa da bismo pokušali da dobijemo bilo kakav autogram od bilo koga. Jednog dana nismo uspjeli da dobijemo autogram od bilo koga, kada su Vlade i njegova supruga šetali parkingom i naišli na nas potpisao nam je autogram. Uopšte nije pričao engleski, ali razumio je klince koji su ga zamolili za autogram. Od tada sam rekao da ću uvijek odgovoriti na molbe za autograme, bez obzira na to da šta mi traže fanovi", rekao je Batist.

Dok ga je Divac zagrlio i očigledno bio dirnut onim što je čuo, Batist mu se zahvalio.

"Hvala ti za to, veoma sam ti zahvalan za to. Možete da pitate mog brata i da ga pitate za ovo, čekao me je za to vrijeme", nasmijao se Batist.

Ko je Majk Batist?

Izvor: EPA/ALKIS KONSTANTINIDIS

Legenda evropske košarke i jedan od najboljih 25 igrača Evrolige u 21. vijeku. Majk Batist igrao je u rodnom Long Biču u srednjoj školi i na koledžu, u NBA ligi je dobio šansu nakon evropskih epizoda u Šarlroa i Bijeli, ali se nije zadržao u Americi.

Poslije sezone 2002/03 shvatio je da je za njega ipak pravi izbor Evroliga, pa je prihvatio poziv da se pridruži Željku Obradoviću u Panatinaikosu i u Atini pisao istoriju. Čak deset godina igrao je za "zelene" u dva mandata i u njihovom dresu je 2014. završio karijeru.

Ostao je upamćen kao jedan od najboljih i najuticajnijih Amerikanaca u evropskoj košarci.