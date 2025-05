"Promijenio je razmišljanje, vidjećemo koliko će ga držati": Željko Obradović objasnio zašto Vašington igra bolje

Trener Partizana Željko Obradović objasnio zašto Dvejn Vašington igra bolje nego prije.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Željko Obradović bio je upitan za razlog bolje igre svog košarkaša Dvejna Vašingtona i objasnio da je ključ u njegovom boljem stavu nego ranije.

Amerikanac je u pobjedi protiv Dubaija od 30 razlike ubacio 19 poena i bio najbolji strijelac uz Sterlinga Brauna (21), iako je ne tako davno bilo nagađanja da će prvi otići iz Humske zbog loših igara.

"Vašington igra bolje jer je promijenio način treninga i način razmišljanja o košarci. E sad, koliko će to da ga drži, to ćemo vidjeti. Ako bude nastavio da igra na ovaj način, on je mnogo ozbiljan i mnogo bitan za nas. Mnogo pričam sa njim", kazao je Obradović na konferenciji za novinare.

Posebno je naglasio promjenu koju je vidio u Vašingtonovom ponašanju na utakmicama protiv Spartaka u četvrtfinalu ABA lige.

"Protiv Spartaka je ovdje igrao odlično, tamo je igrao nešto manje. Ali njegovo ponašanje na toj utakmici bilo je fantastično. od početka do kraja je bodrio ekipu, prvi ušao u svlačionicu, ovjeravao sa igračima, radovao se kao da je on bio najbolji igrač. To su dobri primjeri i zato igra na nivou na kojem igra", dodao je Obradović.

Druga utakmica serije biće odigrana u četvrtak u Dubaiju i Partizan će imati u njoj meč-loptu za plasman u finale ABA lige.