Čarls Barkli držao bukvicu Amerima zbog Jokića: "Prestanite to da radite, znamo ko je lice NBA"

Naljutio se Čarls Barkli što se u posljednje vrijeme "guraju" drugi košarkaši iz NBA lige da budu zaštitno lice, a već postoji Nikola Jokić.

Ko je zaštitno lice NBA lige? Ako se sve pogleda, morao bi da bude Nikola Jokić koji je u posljednjih pet godina tri puta bio MVP, dok su mu dvije nagrade "pobjegle" zbog slabijih sezona Denvera i potrebe da se nagrade i drugi igrači kao što su Džoel Embid i Šej Gildžes-Aleksander.

Međutim, čak iako su njima nagrade otišle u ruke u tim sezonama, apsolutno je svima jasno da je Jokić u ovom trenutku najbolji igrač svijeta i da bi kao takav morao da bude zaštitno lice NBA lige. U praksi, nije tako. Često je Jokić izopšten iz NBA kampanja, ne trudi se da postane "viralan", ne zanima ga mnogo toga van košarkaškog parketa, tako da su čak mediji u SAD počeli da forsiraju košarkaše za koje smatraju da imaju veći marketinški potencijal.

Takva strategija pak ne može da upali "na silu" i niko nije postao lice NBA lige jer su tako mediji odlučili, pa je baš zbog toga legendarni Čarls Barkli napao ESPN. Smatra da ne smiju da se ogriješe o Jokića.

"Hej, vi iz ESPN, stvarno vas volim ljudi, ali... Nemojte da pokušavate da napravite Entonija Edvardsa licem NBA lige. Lice NBA lige su Šej Gildžes-Aleksander, Nikola Jokić i Janis Adetokunbo. Ne možete to samo da date ljudima, moraju to da uzmu sami i Šej Gildžes-Aleksander je to uzeo", poručio je bijesni Čarls Barkli kome nije ovo prvi put da govori na ovu temu.

Ko ne želi Jokića kao zaštitno lice NBA?

Iako je Nikola Jokić već pet godina u fokusu javnosti kao tripl-dabl mašina, čiji potezi ostavljaju bez daha, ima i onih kojima nikako ne odgovara da bude zaštitno lice NBA lige. Malo zbog karaktera, malo zbog nezainteresovanosti, malo zbog toga što nije baš ukalupljen u ono što se smatra NBA košarkašem...

Takođe, ima tu i do nacionalnosti. Već godinama u NBA ligi dominiraju neamerički košarkaši. Janis Adetokunbo je osvojio dvije MVP nagrade, Nikola Jokić tri, a po jednu Džoel Embid (Kamerun) i Šej Gildžes-Aleksander (Kanada).

Mnogima se nije dopalo što su Amerikanci sada "stranci" u svojoj ligi usljed košarkaške globalizacije, tako da je Gilbert Arenas iz nepoznatog razloga počeo da brani NBA ligu od toga: "Amerikanci ne treba da guraju Evropljane. To se ne dešava ovdje. Koliko god htjeli, guraćemo američki proizvod", rekao je Arenas koji je kritikovao i Jokića mnogo puta i priznao da je svjesno lagao.

Šta je Barkli pričao o Jokiću?

Iako je i Čarls Barkli imao prije nekoliko godina "pik" na košarkaše iz Evrope, recimo kada je potcijenjivao Evroligu kada je iz nje dolazio Luka Dončić, postao je zapravo jedan od najvećih "zaštitnika" Nikole Jokića. Iako nije navijao za njega u ovom plej-ofu, nije prošla emisija u kojoj se nije divio Somborcu.

"Hvaliće s razlogom Gordona, ali... Čovječe, šta radi ovaj Jokić. To je nevjerovatno čovječe. To je bilo gotovo dok nije dao trojku. Ovo je baš nevjerovatno šta je uradio...", ispričao je između ostalog Barkli.