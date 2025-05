"Prije Jokića je bio Nurkić, očigledno je šta se desilo": Lebron opsovao dok je pričao o Nikoli

Lebron Džejms u svom podkastu govorio o Nikoli Jokiću, njegovom razvoju i o napretku košarke koji se dogodio zbog njega.

Jedan od najvećih igrača u istoriji Lebron Džejms (40) govorio je u svom podkastu "Mind the Game" o Nikoli Jokiću i načinu na koji je srpski as uticao na promjenu današnje košarke. U razgovoru sa slavnim plejmejkerom Stivom Nešom, dvostrukim MVP igračem, on je iskoristio Jokićev primjer da pokaže kako izgleda uspjeh u NBA ligi.

"Oduševljava me razvoj igrača od Džejlena Bransona do Nikole Jokića", kazao je Stiv Neš, a Lebron se na to nadovezao.

"Nikad ne znaš kako će neki igrač da se razvija. Ako dobiješ mladog Nikolu Jokića ili mladog Bransona, potrebno je vrijeme da vidiš kako će da se razviju, da bi ti shvatio 'Oh, ovako ćemo da igramo i ovako ćemo da gradimo tim oko ovog igrača'. Njujork Niksi su izgradili tim oko Bransona, doveli su snažne momke, visoka krila, sve to mu je dozvolilo da bude poseban u onome što radi - da poentira, da pogađa trojke, da izvodi slobodna bacanja, da pokazuje da može da poentira na tri načina...", rekao je Džejms.

Na konstataciju Stiva Neša da niko nije znao da Šej Gildžus-Aleksander i Nikola Jokić budu svjetski superstarovi, Džejms je rekao da je teško predvidjeti kako će se bilo koji talenat razvijati.

"Šej ne bi bio u Oklahomi da su znali. Branson bi i dalje bio u Dalasu. To su sjajne priče o momcima koji su vjerovali u sebe. Denver je vidio nešto u Nikoli. U to vrijeme je i Nurkić bio tamo, vidjeli su nešto u njemu i očigledno je da su bili je*eno u pravu", nasmijao se Džejms izgovorivši i psovku.

Šta se desilo Nurkiću kad je došao Jokić?

Kao što Lebron Džejms dobro pamti, Jusuf Nurkić bio je važna opcija Denver Nagetsa pod košem 2015, kada je Nikola Jokić došao u ligu. Košarkaš iz BiH stigao je u Kolorado preko Čikago Bulsa, koji su ga odabrali 2014. kao 16. "pika" na NBA draftu i u Nagetsima je igrao tri sezone, do 2017.

U Denveru su brzo shvatili koliko je veliki talenat Nikola Jokić i da su mu mogućnosti nesagledive, pa su na početku sezone 2016/17 ustupili srpskom asu Nurkićevo mjesto. To centru iz BiH, očekivano, nije bilo po volji, pa je dva puta tražio trejd i dobio ga je početkom 2017, kada je otišao u Portland.

Nurkić je od tada šest godina proveo u Trejl Blejzersima, potom je dvije godine igrao za Finiks Sanse, a ove sezone je prešao u Šarlot Hornetse.

Kako je Jokić promijenio igru? Objasnili su i Džejms i Neš

Stiv Neš je u sklopu istog razgovora govorio o tome kako je današnja košarka bez klasičnih pozicija.

"Pozicije nisu kakve su bile. Ovo je košarka bez klasičnih podjela na pozicije. Možda tim igra bez centra. Ako ti je Jokić najbolji igrač, onda će on da prenosi loptu. Ono što se radi je da se stvara prostor za kreatora igre i da on prvi zadaje udarac. Zato možda gledate da prvu liniju odbrane probija igrač koji nije plejmejker", rekao je Neš, misleći upravo na Jokićev primjer.

Lebron Džejms je na tom mestu razgovora napravio mali povratak u pošlost.

"Počeo sam u NBA ligi 2003. godine, kada su i dalje timovi igrali sa dvojicom visokih igrača i nije bilo previše prostora. U prvoj sezoni bio sam plejmejker, Riki Dejvis je bio naš kombo-bek, pa znam da moram da obezbijedim saigračima šuteve. Podsjetimo se sezone 1995/96, kada je samo jedan igrač bio u Top 10 strelaca sa više od pet asistencija u proseku, a to je bio Majkl Džordan"

"Uvijek sam razmišljao kada sam bio klinac o tome da se pozicija beka-šutera tako zove jer on šutira loptu. Kada sam odrastao onda si možda imao samo dvojicu igrača koji prenose loptu u timu - to su bili prvi plejmejker i rezervni plejmejker. Osamdesetih, pa čak i ranih devedesetih, ako gledaš Njujork Nikse u eri Marka Džeksona. Džon Starks nikad nije prenosio loptu, Patrik Juing nikad nije uhvatio loptu i pokrenuo kontru. Ni Redži Miler nije to radio, kao ni Rik Smits, Dejl Dejvis... Plejmejkeri su znali gdje bi ko trebalo da stoji, da se kreće, to je bio njihov zadatak".

"Kad su došli momci kao Kukoč, tada je postalo drugačije"

"Promjena se dogodila onda kada su se pojavili visoki igrači koji su veoma spretni sa loptom, Grent Hil, Skoti Pipen, Toni Kukoč... Imao si ta velika krila koja su pravila igru sa krilnih pozicija, ali su i tada to bili izuzeci. Kada sam početkom dvijehiljaditih ja došao, tu je bio Trejsi Mekgrejdi, Kobi Brajant je već dominirao. Vi ste to imali u Finiks Sansima i način na koji ste vi igrali, kao i San Antonio kada je odlučio da Tim Dankan bude 'petica'... To je menjalo stvari i igra je počela da se mijenja", rekao je Lebron Džejms.

"Naša liga je takva da svako kopira svakog. Kada jedan napravi uspjeh, onda će svi pokušati da rade to isto. U 2025. godini imate osam igrača iz Top 10 strelaca koji imaju pet i više asistencija. To donosi i odgovornost glavnog grada, kao i onog koji vodi loptu. On više ne mora samo da poentira, već da pokrene cijeli tim. Ima mnogo udvajanja koja počnu čim igrač koga 'gađamo' pređe loptu. Mi ne čekamo da Drejmond Grin da stane u 'pik', već ćemo odmah napasti", dodao je "Kralj".

"Obični navijači bi jedno trebalo da znaju"

Džejms je imao i poruku za gledaoce.

"Poruka 'običnim' navijačima je da na terenu u igri ništa nije slučajno, ni nasumnično. Nekada izgleda pomalo haotično, ali definitivno je sve sa svrhom. Tako se igra košarka danas, 2025. godine, u poređenju sa 1995", objasnio je Džejms.