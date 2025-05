Adelman obukao odijelo i zaprijetio Jokiću i saigračima: "Imaćemo problem ako jedno ne mogu da shvate"

Novi trener Denvera Dejvid Adelman na promociji poslao važnu poruku čitavom timu.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Trener Denvera Dejvid Adelman (44) upozorio je svoje igrače da očekuje od njih da napreduju na ljeto. Da 100 ubačenih šuteva ne budu bilo kojih 100 šuteva, da osjeti njihovu posvećenost i da sve bude u cilju boljitka tima.

Na svojoj promociji na konferenciji Denver Nagetsa, na kojoj se pojavio svečano obučen u odijelo, Adelman je rekao da će tražiti da profesionalizam bude konstantno prisutan, ne samo u plej-ofu. Ako to ne shvate, onda je to problem.

"U posljednje dvije utakmice izgubili smo u sedmom meču plej-ofa. Već sam podsjetio ekipu da ako hoćemo da ostvarimo cilj, onda naš profesionalizam mora cijele godine da bude prisutan. I u decembru, januaru i februaru. Dvije godine zaredom gubili smo u sedmim utakmicama i bili veoma blizu da uradimo nešto veoma posebno, ono što smo uradili 2023. Ako to momci ne mogu da shvate, onda je to problem i pobrinuću se da to zapamte. Moramo da zapamtimo kakvu šansu imamo. Bili smo ovdje standard, sjajno je vraćati se i imati dobar tim, pobeđivati, ali imamo i konačan cilj. Pravićemo korak po korak", kazao je on.

Uz zahvalnost porodici Kronke na podršci i na pruženoj šansi da bude trener "na neodređeno", Adelman je rekao da je spreman da radi sa igračima i na svom odnosu sa njima.

"Imamo ljude ovde koji su više nego sposobni da stvore 'dubinu' ekipe koja nam je potrebna, kao što sam i ja spreman da stvorim drugačiju vrstu odnosa sa ovim igračima. Drugačije je biti glavni trener u odnosu na pomoćnog trenera. Moram da budem aktivan sa igračima, da bi shvatili šta bi mogli da urade da bi pomogli ekipi sljedeće sezone"

Imao je još jednu važnu poruku za igrače - da očekuje da u septembru dođu bolji na okupljanje.

"Razvoj igrača je zanimljiva stvar. Vaše vještine tokom ljeta moraju da postanu bolje, ali moraju da budu u skladu sa onim što želimo da postignemo kao tim. Mora da postoji zlatna sredina i da je postignemo. Moramo da ujedinimo odnose sjajnih ljudi u ovom klubu i u ovom timu. To je dugačak proces. Tokom plej-ofa koristio sam različite igrače u određenim mečevima, zavisno od toga protiv koga igramo, ali očekujem da se momci vrate mnogo bolji, snažniji, sa više samopouzdanja, da shvate kakvu priliku imamo".

"Mnogo se priča o našoj startnoj petorci".

Izvor: EPA-EFE/GERALD LEONG

Govorio je Adelman o trenutno maloj pomoći koju Nikola Jokić dobija od saigrača i koja drastično opada kada rezerve počnu da ulaze.

"Ljudi mnogo pričaju o našoj startnoj petorci i trebalo bi to da rade, ali vidim mnogo talenta u toj svlačionici. Samopouzdanje se stiče sa povjerenjem, a ono se pronalazi tokom ljeta. Ne možemo da kažemo 'Hej, vidimo se u septembru'. Mnogi momci će doći i boriće se za tim. To je dobro u NBA ligi, dolaziš da se boriš i ko pobijedi, igraće".

Kolikoj rotaciji se nada? Prethodnih godina Denver je tradicionalno igrao sa malo igrača.

"U prošlosti je uvijek bilo devet, devet i po igrača na početku, pa se smanjuje kada krene plej-of na oko osam. Ali svaka godina je drugačija. Sada vidim dva tima u plej-ofu u kojem je rotacija veća, to su Indijana i Oklahoma. Stvar je u napretku naših igrača, a to povjerenje je obostrano. Konačni cilj je da igramo sa devetoricom, a nekad i sa desetoricom tokom sezone. Tako shvatite kojim stilom možete da igrate i cilj je da imamo više igrača na raspolaganju"

Šta fali Denverovom timu? U sekundi je odgovorio

Dejvid Adelman novi trener Denvera

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Šta fali ovoj ekipi?

"Konstantni šut, s obzirom na način na koji nas brane", ispalio je Adelman kao iz topa. "Cilj je pogoditi šuteve kada je to bitno. Kontinuirano pogađati velike šuteve u velikim utakmicama. To je talenat. Dakle, ne samo pogoditi šuteve, već ih pogoditi u važnim trenucima. Mislim da su igrači koji su dobili tu šansu ove sezone i da će se to iskustvo prenijeti na sljedeće sezone. Povjerenje će biti tu. Videli ste Jokića i Džamala Mareja, oni vjeruju svojim saigračima. I dobiće šansu. Zavisi od toga koliko će raditi na ljeto, koliko će napredovati..."

Adelman je rekao da će Denver morati da nauči da "uspori" igru kada je to bitno.

"Serija protiv Oklahome je pokazala da naša završnica mora da bude bolja. Naša igra u tranziciji bila je veoma efikasna tokom sezone, ali nismo je prenijeli u plej-of. Moramo da budemo efikasniji i ako to oduzme našu brzinu, to je u redu, sve dok ti donosi pobede u maju. Drugačiji je stil košarke u decembru i u maju. O tome moramo da razmišljamo cijele sezone. Vidimo da ekipe koje su preživjele do sada, izuzev Indijane, mogu da zastanu i uspore. Indijani svaka čast, igraju veoma brzo, ali u plej-ofu moraš da igraš sporo u većini vremena. Moraš da budeš efikasan i precizan. O tome ćemo pričati", najavio je Dejvid Adelman.