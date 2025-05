Sferopulos izgovorio tri rečenice i otišao: Trener Crvene zvezde manje od 30 sekundi na konferenciji

Janis Sferopulos izuzetno kratko komentarisao pobjedu svog tima protiv Budućnosti

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos dao je veoma kratku izjavu i poslije dominantne pobjede protiv Budućnosti.

"Danas smo kontrolisali utakmicu od početka do kraja. Bili smo fokusirani, odlučni, igrali veoma dobro u odbrani i napadu, lako smo stekli dvocifrenu razliku i čuvali smo je do kraja. Sada je 1:1 i igraćemo treću utakmicu u Podgorici i moramo da budemo spremni", kazao je on.

Kao i poslije ubjedljivog poraza u prvom meču, Grk je i nakon dominantnog trijumfa želio da kaže veoma kratko šta ima i nakon toga je napustio salu za konferencije, bez želje da odgovara na pitanja.

Zajedno sa svojim timom on će u nedjelju gostovati Budućnosti u "Morači" i pokušati da u majstorici "brejkom" izbori plasman u finale. Kao i ova serija, i polufinale Partizan - Dubai takođe će biti odlučeno iste večeri u majstorici, jer je Dubai takođe izjednačio pobjedivši crno-bijele ranije u četvrtak.

Nedjelja će biti dan odluke, Zvezda će biti takođe bez povrijeđenih Dejana Davidovca i Džoela Bolomboja, kao i bez suspendovanih Nikole Kalinića i Miloša Teodosića. U sjajnom nastupu protiv Budućnosti u drugom meču pokazala je da može da igra veoma čvrsto i precizno i bez njih, ulivši nadu sebi i navijačima u drugu ovosezonsku pobjedu u Podgorici.