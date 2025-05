Bogdan rekao "Igraću", Pešić čeka da Jokić potvrdi: Ovo je tim Srbije za zlato koje čekaju 24 godine

Košarkaška reprezentacija Srbije prvi je favorit za osvajanje Evropskog prvenstva, a svi čekamo da vidimo ko će obući dres i igrati u timu Svetislava Pešića.

Košarkaška reprezentacija Srbije učestvovaće na Evropskom prvenstvu koje se igra od 27. avgusta do 14. septembra, a tim Svetislava Pešića već sada je označen kao jedan od glavnih favorita za zlatnu medalju. Očekuje se da iskusni trener formira tim oko najboljeg košarkaša današnjice, a da Nikola Jokić kao lider i Bogdan Bogdanović kao kapiten povedu četu do uspjeha koji već predugo čekaju.

Srbija će u prvom dijelu takmičenja igrati grupnu fazu u Letoniji, a protivnici će pored domaćina biti još i Estonija, Portugal, Češka i Turska. Čak četiri selekcije obezbijediće prolaz u narednu fazu, a 16 selekcija će se zatim u nokaut sistemu boriti za evropsku titulu. Tamo će posao biti daleko teži za "orlove", pa je veoma važno znati u kojem sastavu će Srbija igrati.

Kako se sada čini, Srbija već ima formiranu bazu za Evropsko prvenstvo koje je na programu za nekoliko mjeseci. Kapiten Bogdan Bogdanović, superstar Nikola Jokić, pa zatim brojni igrači koji su prethodnih godina iznijeli teret na Svjetskom prvenstvu čiju su završnicu organizovali Filipini i Olimpijskim igrama u Parizu. Gotovo svaki od njih spreman je da još jednom ljeto "potroši" na Srbiju kako bi pomogao timu da osvoji zlato - prvo nakon 2002. godine i čuvenog Indijanapolisa.

Da li će Jokić igrati?

Pitanje svih pitanja, barem kada je riječ o reprezentaciji Srbije, jeste da li će se centar Denver Nagetsa odazvati pozivu selektora. Nema sumnje da će Svetislav Pešić i Nikola Jokić obaviti razgovore tokom ljeta, ali za sada možemo samo da spekulišemo o ishodu "pregovora" koje će voditi. Ako neko zna nešto više na ovu temu, onda zna predsjedik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović.

"Očekujem da ćemo biti kompletni. Mislim da ta stalna pretjerivanja Jokić, Jokić, mogu da naprave kontraproduktivnu atmosferu. Radimo svi na tome da reprezentacija bude kompletna. Imamo sad tri mjeseca pauze posle vrlo naporne NBA sezone koju su imali Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović", rekao je Nebojša Čović nedavno za RTS. Sličnog stava je i sam Pešić, selektor koji je Srbiji donio srebro u Manili 2023. i bronzu u Parizu 2024. godine. Na pitanje da li mogu računati na iskustvo Nikole Jokića, Pešić je imao zanimljiv odgovor. "Prije svega na kvalitet. I na znanje, a dobro je i iskustvo", rekao je Pešić i time dao naznaku da će Nikola igrati.

Šta je Jokić rekao o Evropskom prvenstvu?

Prethodno ljeto bilo je fantastično za Nikolu Jokića i reprezentaciju Srbije. Na Olimpijskim igrama u Parizu osvojena je bronzana medalja koja je zalivena sa mnogo alkohola, a navijači su mogli da vide nevjerovatan timski duh čete Svetislava Pešića. Upravo bi drugarska atmosfera u najjačoj selekciji mogla da bude motiv za Jokića da ponovo obuče dres državnog tima.

Pored toga, on Amerikancima tvrdi da je bolji igrač nakon turnira koje odigra za Srbiju. "Mislim da su me Olimpijske igre napravile još boljim. Igrao sam za svoju zemlju, igrao sam sa drugačijim pravilima, mada zapravo nije toliko drugačije. Igrao sam sa drugim igračima, mislim da sam postao još bolji. Igra se Eurobasket, prvenstvo Evrope. Moram da odlučim o tome. Moraću da pričam sa trenerima i nekim od glavnih igrača. Vidjećemo, ali od sada će u narednih nekoliko dana biti mngo piva vjerovatno", rekao je Jokić nakon što je poražen od Oklahome za kraj NBA sezone.

Da li će igrati Bogdan Bogdanović?

Već godinama najvažniji igrač nacionalnog tima Srbije i kapiten reprezentacije kod Svetislava Pešića nema nikakvu dilemu. Što se njega tiče, samo javite kad je okupljanje i šta treba da ponese za uvodni trening. Kapitenovo učešće u novoj reprezentativnoj akciji zagarantovano je i zbog toga što je on spona između selektora i ostalih igrača u timu. "Razgovaramo još. Vidjeću se sa Bogdanom Bogdanovićem u Abu Dabiju na F4 Evrolige. On je predstavnik igrača, razgovara sa svima. Dobro smo povezani", rekao je Pešić nedavno i tako otkrio da i Bogdan učestvuje u stvaranju tima.

Kada se već došlo do Abu Dabija, srpski novinari upitali su Bogdanovića kakva je situacija sa Jokićem! "Šta hoćete da vam kažem? Igra!", rekao je uz osmijeh Bogdan i dodao: "Morate da pitate njega. On odlučuje. Mislim da će da igra, ali svi mi imamo naše živote, drugačije poglede na život. Ljudi nikada neće razumjeti tu potrošnju. Mi ne možemo da se poredimo sa njim i tu mora da bude razumevanja".

Ko će igrati za Srbiju na Eurobasketu 2025?

Selektor Svetislav Pešića ima jasnu konstrukciju tima koji želi da povede na Evropsko prvenstvo u jesen 2025. godine. "Nema potrebe za promjenama. Možda ekipa bude osvežena sa dva do tri igrača. Nikola mora da se odmori. Drugi igrači nastavljaju da igraju, mnogo posla imaju. Biće još razgovora", rekao je Pešić u jednom intervjuu i tako najavio da ćemo u reprezentaciji Srbije vidjeti mnogo dobro poznatih lica.

Ekipa se sastavlja od plejmejkera, a Vasilije Micić je na raspolaganju. "Spreman sam, želim da igram i svi mi imamo želju da igramo za reprezentaciju. Počeo sam sa treninzima i ja to volim da radim nekako u tišini, a do početka zvaničnog dijela priprema ima još dosta", rekao je Micić kojeg ovog ljeta čeka povratak iz NBA u Evropu.

Na bekovskim pozicijama siguran je i osvjaač Evrolige iz ove sezone, Marko Gudurić. Taj trofej proslavio je sa suprugom i sinom, a nada se istom ishodu i za nekoliko mjeseci. "Uvijek su sa mnom kad igramo za reprezentaciju, bili su čak i u Manili na Svjetskom prvenstvo, u Francuskoj na Olimpijskim igrama prošle godine. Daj Bože biće i u Rigi na Evrobasketu, pa da proslavimo svi zajedno to zlato", rekao je Marko, jedan od najboljih igrača Fenerbahčea ove sezone.

Veliku želju da osvoji zlatnu medalju sa reprezentacijom ima i Nikola Milutinov, koji je najavio da će biti dio tima na Evropskom prvenstvu. "Da, naravno. Svi mi to želimo. Svi igrači žele da budu deo tima, kult reprezentacije se vratio. Nadam se da ćemo biti zdravi, to je ono najvažnije. Uživamo da provodimo ljeta zajedno", konstatovao je Milutinov i dodao: "Bili smo drugi na svijetu, treći na Olimpijskim igrama, samo nam nedostaje Evropsko prvenstvo. Imamo i sve medalje, osim zlatne. Vrijeme je", zaključio je Milutinov.

Snažnu poruku Svetislavu Pešiću poslao je košarkaš Majamija Nikola Jović, kojeg samo poziv selektora dijeli od igranja za Srbiju. "Vjerujem da ću biti tu. da ću biti zdrav i ja ću biti spreman. Čekam taj poziv i to je to", rekao je startni krilni centar selekcije Srbije, a na pitanje da li očekuje zlato je dodao: "Mi uvijek očekujemo, to je nešto najviše. Očekivali smo i posljednje dvije godine. Nadam se da će ove godine biti to, ali nikada se ne zna. Svaka medalja je velika stvar."

Naravno, neizostavan dio Pešićeve slagalice je Aleksa Avramović koji je u finišu kvalifikacija sa kapitenskom trakom oko ruke predvodio reprezentaciju. Kod njega se igranje za Srbiju nikada nije dovodilo u pitanje, a ista je situacija i sa njegovim dobrim prijateljem iz nacionalnog tima - Ognjenom Dobrićem. Košarkaš Crvene zvezde redovno je pronalazio dobar takmičarski ritam u dresu nacionalnog tima, čak i kada na klupskom planu nije sve bilo sjajno.

Za sada nema naznaka da će poziv selektora Pešića odbiti kapiten Partizana Vanja Marinković ili najbolji igrač Crvene zvezde Filip Petrušev, a sa njima dvojicom se završava okosnica nacionalnog tima u ovom trenutku. Oko pomenutih košarkaša tim će graditi selektor Svetislav Pešić, a poznavajući njegove metode rada - u timu bi moglo da se nađe neko iznenađenje, igrač koji je koristan za tim, a nije velika zvijezda.