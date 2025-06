Željko Obradović je imao šta da kaže poslije pobjede Partizana nad Budućnosti u "Morači" u prvom meču finala ABA lige.

Izvor: YouTube/ Budućnost VOLI

Partizan je u dramatičnom prvom meču finala ABA lige poslije produžetka savladao Budućnost u "Morači" 94:88, a poslije meča Željko Obradović je priznao da je njegov tim imao i sreće. Čestitao je igračima na sjajnoj borbenosti i fantastičnoj završnici, a istakao je da je Budućnost mogla da dobije meč.

"Mislim da je prva utakmica finala plejofa opravdala sva očekivanja. Puno emocija, padova u igri kod oba tima. Treba biti pošten, iskren i reći da je Budućnost imala dobijenu utakmicu. Međutim košarka je nepredvidiva i ako pogledate procente šuta dovoljno govori o tome koliko je igračima teško i koliko finale donosi pritisak. Tako je bilo večeras", rekao je Obradović.

On je istakao da je njegov tim u finišu našao snage da pobijedi i dođe do željenog rezultata.

"Mislim da smo srećno pobijedili, mada smo imali dobrih trenutaka. Odigrali smo produžetak dobro i zato smo pobijedili, to je najbitnije. Imamo 1:0, ovo je tek početak. Čestitam Budućnosti, ali i mojim igračima jer su našli načina da se vrate i da izbore produžetak", istakao je na startu Željko Obradović.

Bitna je prva utakmica

Vidi opis "Misliš da si gotov, pa daš sve od sebe": Lekcija Željka Obradovića poslije čuda u Morači Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Svi uvijek govorimo da je prva utakmica vrlo važna, podiže moral, ali tu se to završava. Igramo prekosutra. Treba pomenuti da su igrali večeras bez najboljeg igrača koji je pretpostavljam zbog povrede igrao samo sedam-osam minuta tako da je i to nešto što je sigurno uticalo na tok utakmice", dodao je on.

Istakao je da ne želi da priča o individualnim učincima igrača. Zadovoljan je timskom igrom, a jednu rečenicu treba zapamtiti.

"Ja ću da kažem i rekao sam stručnom štabu da nam se vjerovatno prvi put posrećilo tokom cijele godine. Takva je košarka, šta da radimo. Bilo je dosta igrača koji su imali izuzetne role. Tajrik Džouns, Bonga izvanredan u oba pravca i naravno Sterling Braun. Ali ekipa, igrali su i ostali timski. Mi smo imali šest otvorenih šuteva koje nismo ubacili, tu ne zamjeram igračima, košarka je nepredvidiva. Kada mislite da je sve u redu ispadne obrnuto. Kad misliš da si gotov, daš sve od sebe i nađeš način da se vratiš u utakmicu", podvukao je on.

Branio je Kenana Kamenjaša

Izvor: R.R./ATAIMAGES

Na kraju je našao vremena da stane u odbranu Kenana Kamenjaša, centra koji je na neki način i tragičar utakmice.

"Sigurno da ćemo voditi računa da ne mogu svi da igraju ovoliko. Bonga preko 40 minuta, to je ja mislim rekord. Bilo je preokreta sigurno, ali na ovakav način, ne znam. Morao bih da porazmislim. Opet je najbitnije da su igrači u tim trenucima, da su na zadnjem tajmautu znali šta treba da rade. Ja sam čak insistirao u slučaju izgubljene lopte da se šutira tri poena. Baš to. Da se napadne i da tražim otvoreno za tri poena. Ispalo je drugačije, momak koji je izuzetan borac Kenan Kamenjaš promaši ta dva slobodna bacanja. O tome će ljudi pričati, ali da ja ne pričam o protivničkim igračima... Isto su dva penala na početku utakmice kao i na kraju, istu važnost imaju", završio je Obradović.

Pogledajte 00:17 Povreda Mekinli Rajt Izvor: ArenaSport Izvor: ArenaSport

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!