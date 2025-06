Počinje borba za šampiona Srbije: Partizan čeka pobjedu od 2014, Spartak želi da ispiše istoriju

Partizan i Spartak igraju prvi meč finalne serije u Košarkaškoj ligi Srbije.

Partizan i Spartak u nedjelju od 21 čas u dvorani "Aleksandar Nikolić" počinju finalnu seriju u borbi za šampiona Srbije. Crno-bijeli od 2014. nisu slavili u ovom takmičenju, dok Spartak nikad nije bio šampion, pa tim Vlade Jovanovića zasigurno želi da donese prvi trofej klubu.

Partizan je domaćin prvog meča koji je najavljen za nedjelju u 21 sat, dok će drugi susret biti odigran u "Dudovoj šumi" 24. juna od 20.30 časova. "Parni valjak" je do finala stigao tako što je u polufinalnim susretima bio bolji od FMP 2:1. Crno-bijeli su odnijeli dvije pobjede na svom terenu, dok su "panteri" slavili u Železniku.

S druge strane, Spartak je bio sjajan protiv Crvene zvezde. Subotičani su najprije došli do brejka, a onda i u krcatoj dvorani u svom gradu došli do velike pobjede i maksimalnim rezultatom (2:0) obezbijedili borbu za prvi trofej u sezoni. Izabranici Vlade Jovanovića bili su jako dobri su duelu protiv aktuelnog šampiona, a može se reći da im je pobedu donio i skok i to naročito u odbrani u kojem su Dušan Miletić i Stefan Momirov prosto gospodarili reketom.

Partizan računa na svoju mladost, s obzirom na to da je u posljednjem duelu tandem Balša Koprivica - Ajzea Majk bio najdominantniji, ali i gotovo jedini iskusan na terenu. Veliku ulogu imali su Uroš Mijailović koji je upisao 15 poena, a svoje minuta i prilike imali su i Uroš Danilović i Đorđe Šekularac.

S druge strane Spartak ima velike šanse ako bude igrao kao protiv Crvene zvezde. U posljednjem meču su čak trojica igrača postigla više od 20 poena, a ukupno njih sedmorica ostvarila su dvocifren učinak. Predvodio ih je Luka Cerovina, ali je bio sjajan i Stefan Momirov koji je šutirao četiri od osam trojki.

Šta je rekao trener Partizana prije meča?

I u prvom finalnom susretu Bogdan Karaičić vodiće Partizan, jer Željko Obradović ima suspenziju u trajanju od četiri meča. Pomoćnih najtrofejnijeg trenera svojom posvećenošću i ponašanjem pored aut linije pokazao je da želi veliku pobjedu Partizana, ali je pred okršaj sa Spartakom veoma oprezan.

"Igramo protiv Spartaka, ekipe koja je ove sezone ispisala jednu od najljepših priča u Evropi. Pokazali su kvalitet i iskustvo, imaju iza sebe mnogo dobrih utakmica ove sezone i sigurno će biti spremni da tako i nastave protiv nas. Sa druge strane, uprkos svim problemima koje imamo, mi ćemo dati svoj maksimum kako bi bili najbolja verzija sebe u datom trenutku", rekao je Karaičić.

Prije susreta oglasio se i Mitar Bošnjaković: "Subotičani su iskusna i kvalitetna ekipa kojoj moramo da se suprotstavimo sa velikom energijom, ali i koncentracijom u svim fazama igre. Nekolicini nas sigurno da fali iskustva, ali ćemo se potruditi da to nadomjestimo borbenošću, pogotovu pred našim navijačima", rekao je Bošnjaković.

Šta je rekao trener Spartaka prije meča?

Vlada Jovanović nekada je vodio Partizan, sa kojim je dva puta bio šampion Srbije, a sada ima priliku da i po treći put u karijeri osvoji ovo takmičenje. "Došli su u izmijenjenom sastavu, sa mnogo mladih igrača, ali su i u takvom sastavu ostavili odličan utisak. Posebno bih pohvalio svog mlađeg kolegu Bogdana, sa kojim sam ranije sarađivao i koji je u vrlo kratkom periodu uspio da napravi sjajan posao – i sa igračima koji su već imali zapažena učešća u više takmičenja, tako i sa mladima koji predstavljaju budućnost Partizana i srpske košarke uopšte", kaže Jovanović.

"Što se nas tiče, iza nas je veoma zahtjevna i kvalitetna polufinalna serija protiv izvanrednog protivnika. Moramo biti zadovoljni – mislim da je ovo jedan od najvećih uspjeha u novijoj istoriji Spartaka. Ulazak u finale Super lige Srbije je veliki korak i svi u klubu – igrači, stručni štab, rukovodstvo i naši verni navijači u Subotici – mogu biti ponosni. Ipak, posao nije završen. Očekuje nas gostovanje Partizanu u „Pioniru“, mjestu koje s pravom zovu kućom "crno-bijelih". Znamo šta nas čeka – težak teren, kvalitetan protivnik, neizvjestan sastav koji se mijenja iz utakmice u utakmicu, kao i mladi igrači željni dokazivanja. Naši momci su motivisani da daju sve od sebe, bez obzira na sitne povrede koje nas prate. Medicinski tim radi izvanredno i trudi se da sve sanira na vrijeme. Ko god bude istrčao na teren u nedjelju uveče – siguran sam da će ostaviti srce na terenu i dati sve od sebe da napravimo još jedan iskorak", rekao je Jovanović.

Jedan od najboljih igrača Spartaka i ujedno momak koji je nosio dres Partizana Dušan Miletić je, takođe, analizirao rivala: "Znatno su podmlađeni i to nosi određene specifičnosti. Imaju i svojih slabijih tačaka koje ćemo pokušati da iskoristimo, ali su u međuvremenu promenili i određene stvari, kako u napadu, tako i u odbrani, što traži našu punu pažnju. Ipak, fokus mora biti na nama. Ako izađemo na teren sa pristupom kakav smo imali u odlučujućem meču polufinala - energično, koncentrisano i timski - vjerujem da možemo da razmišljamo o pobjedi u prvom meču finala", naglasio je Miletić.

Gdje možete gledati meč Partizan - Spartak?

Prvi meč finalne serije je na programu u 21 sat, a utakmicu možete gledati uz direktan prenos na Areni sport Premium 1. Šampionski pehar podići će ekipa koja prva dođe do dvije pobjede u ovoj seriji.

Ovaj meč sudiće Uroš Nikolić, Marko Jurac i Vladimir Jevtović.