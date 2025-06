Ko su sve Nigerijci u Crvenoj zvezdi? Ima ih sedmorica, a incident i tragičnu smrt svi dobro pamte

Ko su sve bili nigerijski košarkaši koji su igrali u Crvenoj zvezdi, Čima Moneke nije jedini, pamti se dobro Tundži Avodžobi, a bilo ih je više.

Čima Moneke došao je u Crvenu zvezdu i najavio da će naredne sezone imati nigerijski tim. Šta to znači i na šta je mislio? Na sebe i nova pojačanja koja imaju nigerijsku krv i porijeklo i uvjeren je da sa njima zajedno može do velikog uspjeha. Ko tu još spada? Trojica igrača koja još nisu ozvaničena - Semi Odželej, Džordan Nvora i Ebuka Izundu.

Moneke ih je praktično sam najavio da su već potpisali, tako da je donekle upropastio iznenađenje navijačima koji čekaju potpise. Zanimljivo je da nisu jedini nigerijski košarkaši koji su nosili crveno-bijeli dres. Tu su i dvojica košarkaša koji su dio karijere proveli na Malom Kalemegdanu - Tundži Avodžobi i Obina Ekezije. Nažalost, tu je i jedan igrač koji je preminuo mlad - Majkl Odžo.

Dakle, Zvezda sa ukupno sedmoricom igrača ima istoriju sa igračima nigerijskog porijekla i odlučila se za tako nešto i za predstojeću sezonu. I to u sezoni u kojoj se Milan Tomić vraća u klub, ali na mjesto sportskog direktora, ne trenera.

Ko su Ekezije i Avodžobi i kako je incident obilježio sve?

Da krenemo hronološki, od početka. Prvi igrač nigerijskog porijekla je Obina Ekezije (49). Rođen je u Port Harkortu (Nigerija) 22. avgusta 1975. godine i na NBA draftu 1999. godine izabrali su ga Vankuver Grizlisi (sadašnji Memfis). Igrao je tu, pa u Vašingtonu, Dalasu, Klipersima i onda je odlučio da dođe u Evropu i potpisao je za Zvezdu 2002. godine i dominirao je u reketu, igrao je na poziciji centra. Prvi put je u toj sezoni Zvezda igrala u Jadranskoj ligi, a uporedo je igrala i domaći šampionat. Zvezda je tada izgubila od Zadra na fajnal-foru u Ljubljani, dok je poražena od FMP-a u plej-ofu domaće lige, pa Obina nije uspio da dođe do trofeja sa klubom. Odatle je otišao u Kolumbus, tim u Razvojnoj NBA ligi, pa je bio u Atlanti, Virtusu iz Rome i karijeru je završio u Dinamu iz Moskve.

Tundži Avodžobi (51) rođen je u Lagosu (Nigerija) 30. jula 1973. godine i igrao je na poziciji krilnog igrača. Došao je u Zvezdu iz belgijske ekipe Šarlroa i ono što je obilježilo njegov boravak na Malom Kalemegdanu je jedan incident. Poslije manjeg koškanja sa Dejanom Milojevićem, bio je vidno nezadovoljan odlukom sudija, te je napravio haos. Stao je na liniju za slobodna bacanja i nije htio da se pomjeri. Niko od protivničkih igrača, niti pripadnika obezbjeđenja nije smio da priđe nekadašnjem bokseru. Trajalo je to nekoliko minuta, sve dok se trener Aleksandar Trifunović nije vratio na parket. On je isključen zbog tehničke greške, pa je morao da dođe, da ga zamoli da se skloni što je na kraju i učinio. Iz Zvezde je otišao bez titule, ali ima trofej šampiona regionalne lige sa Union Olimpijom 2002. godine.

Tragedija sa Majklom Odžom

Nažalost, jedan od nigerijskih igrača koji je igrao u crveno-bijelom dresu je preminuo. I to sa samo 27 godina - Majkl Odžo. Njega pamte svi, važio je za džina mekog srca, centar od 216 centimetara koji je bio srce i duša tima Zvezde. Proveo je dvije sezone, od 2018. do 2020. osvojio ABA ligu i KLS, predviđali su mu svijetlu budućnost, ali do toga nije došlo...

Tragičan događaj dogodio se 7. avgusta 2020. godine tokom pandemije korone. On je radio na individualnom treningu u hali na stadionu Partizana i uzrok smrti je navodno srčani udar. U mnoštvu informacija koje su se tada pojavljivale, tadašnji prvi čovjek Zvezde Nebojša Čović izjavio je da je on prije smrti bolovao od kovida i da je imao obostranu upalu pluća i da nije smio uopšte da trenira.

Ko su novi igrači Zvezde?

Moneke je najavio da su trojica nigerijskih igrača već potpisala ugovor sa Zvezdom prije njega - Odželej, Izundu i Nvora. Svi znaju šta donosi Čima, krilni centar sa višegodišnjim evroligaškim iskustvom. Ko su još njih trojica i šta se od njih očekuje?

Ebuku poznaju i navijači u regionu pošto je nosio dres FMP-a tokom dvije sezone. Igra na poziciji centra i 28. juna će napuniti 29 godina. Zvezda u njemu vidi rezervnu peticu i igrača koji može mnogo da doprinese, prvenstveno u skoku. Rođen je u Lagosu (Nigerija), završio je koledž u Majamiju i igrao je još za Betis, Starazbur, Oldenburg i Galatasaraj. U FIBA Ligi šampiona prosečno je davao 9,5 poena, uz sedam skokova.

Odželej je rođen u Americi 5. decembra 1994. godine, ali ima nigerijsko porijeklo, jer su njegovi roditelji emigrirali iz Nigerije. Bio je na koledžu Djuk i SMU i izabran je na draftu 2017. godine kao 37. pik od strane Bostona. Igrao je još za Milvoki, Kliperse, Virtus i Valensiju. Pokriva pozicije krila i krilnog centra i prošle sezone je u Evrokupu davao prosječno 11,4 poena, uz 3,5 skokova.

Nvora je takođe rođen u Americi, 9. septembra 1998. godine i takođe ima nigerijsko porijeklo. Njegov otac Aleksander Nvora je Nigerijac, majka mu je Amerikanka i zbog oca koji je košarkaški trener je počeo da se bavi ovim sportom. Završio je koledž Luizvil i 2020. godine ga je Milvoki izabrao kao 45. pika na NBA draftu. Igrao je još za Indijanu, Toronto i Efes i ima NBA titulu sa Baksima. Prošle sezone je u Evroligi prosječno davao 7,6 poena, uz 3,3 skoka i 0,8 asistencija po meču.