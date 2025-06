Bogoljub Marković ide kod najboljeg Grka: Srbija ima novog NBA igrača, Megin biser 47. pik

Bogoljub Marković izabran je kao 47. pik NBA drafta i igraće u Milvokiju.

Srbija je dobila novog NBA igrača" Bogoljub Marković koji je u sezoni za nama blistao u dresu Mege, izabran je kao 47. pik druge runde od strane Milvoki Baksa. Ovaj Užičanin postaće saigrač Janisa Adetokunpa, mada se nije očekivao odlazak u ovaj tim...

Prije večeri u kojoj je proglašen za 47. pika Marković je viđen u Sakramentu ili možda u timu Srbina Darka Rajakovića i kao budući igrač Toronta, ali će ovaj perspektivni momak, ipak, kod najboljeg grčkog igrača. Marković je iza sebe imao sjajnu sezonu, pošto je u ABA ligi beležio 13,7 poena, skoro sedam skokova i 2,7 asistencije po meču. A, njegov izostanak zbog povrede na kraju sezone veoma je uticao na rezultate Mege.

Rođeni Užičanin uspio je da osvoji i nagradu "zvijezda u usponu" ABA lige, što dovoljno govori kakve partije je pružao Marković. Nije njegova igra prepoznata samo u regionu, već je i NBA željela srpskog, talentovanog mladića. Zbog toga je Marković bio pozvan da na NBA draftu za drugu rundu sjedi u čuvenoj "zelenoj sobi", što zapravo znači da je prepoznat kao sigurni pik.

Marković je bio deo i Najki Hup samit meča, koji je sredinom aprila održan u Portlandu i tom prilikom Amerikancima je pokazao da u njemu čuči veliki potencijal. Meč je završio dabl-dabl učinkom, pošto je postigao 16 poena i uhvatio 10 lopti.

Ko je Bogoljub Marković?

Marković je nekoliko puta bio MVP kola u ABA ligi, ali zbog svog uspjeha tada nije želio mnogo da priča o tome. "Zahvalnost prije svega dugujem treneru na povjerenju i saigračima na podršci. Sve je posljedica te timske igre iz koje sam uspio da izvučem najviše. Imao sam veliku minutažu, ali sam bio spreman. Ovoga puta to sam bio ja, u nekoj drugoj utakmici će to sigurno biti neko drugi i sve dok budemo igrali ovako timsku košarku sve će biti dobro", rekao je.

Međutim, malo je poznato da je Srbija mogla ostati uskraćena za momka čiji je zaštitni znak skok. Ovaj Užičanin, najprije je želio da se bavi fudbalom, a onda je u jednom momentu prekomandovan na poziciju golmana, što mu se očigledno nije dopalo... Zbog toga je obukao košarkaški dres i počeo da dominira u reketu.

U Megu je došao iz užičke Slobode u ljeto 2021. godine sa samo 16 godina. Sa juniorima Mege je blistao, osvojio titulu Evrolige 2022. godine i tri trofeja ABA lige, a onda je prošle sezone išao na kaljenje u OKK Beograd. "To mi je zaista mnogo pomoglo, jer sam na pravi način mogao da se pripremim za ono što me je sačekalo ove sezone u ABA ligi koja je izuzetno kvalitetna. Iako sam se prvi put susreo sa seniorskom košarkom, prošle sezone u OKK Beogradu sam imao vrlo značajnu ulogu. Trener Vule Avadalović mi je pružio veliku pomoć i mislim da bez tog iskustva i minutaže koju sam imao u KLS ne bih mogao da igram ABA ligu na ovom nivou. To je još jedna potvrda ispravnosti i djelotvornosti sistema koji je uspostavljen u Megi."