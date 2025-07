"Život ide dalje": Zašto je "puklo" između Gudurića i Fenerbahčea?

Srpski bek Marko Gudurić neočekivano napustio Fenerbahče, Šarunas Jasikevičijus žali zbog toga.

Izvor: MN Press Marko Metlas/@BasketNews_com/X

Marko Gudurić napustio je ekipu Fenerbahčea nakon najbolje sezone u karijeri koja je krunisana titulom šampiona Evrolige. Mnogi su očekivali da će ostati u Istanbulu i biti jedan od ključnih faktora u timu Šarunasa Jasikevičijusa naredne sezone, ali to se nije obistinilo.

Sjajni bek je potpisao višegodišnji ugovor za Olimpiju iz Milana i oprostio se od žuto-crnog dresa u suzama. Nakon riječi Jasikevičijusa, jasno je da Gudurićev odlazak nije bio u planu.

"Nikad ne znaš koji je plan pravi. Nastavljamo da radimo iako nije sve ispalo kao što smo očekivali. Posebno sa Najdželom i Markom koji su nas napustili. Međutim to je život", rekao je Litvanac u intervjuu za grčku "Gazetu".

Nakon osvajanja Evrolige kapiten Melih Mahmutoglu mu je prepustio čast da podigne pehar na svečanoj ceremoniji. Upravo je ovaj gest mnogo rekao o Markovom statusu u Istanbul, a o tome je govorio i Tarik Biberović.

"Sedam godina sam ovdje i jako mi je žao što niko nije vidio šta je Marko uradio za ovaj tim. Niko zapravo nije takav lider, kao što je on. Stigli smo do ovdje zahvaljujući njemu jer nas je on održao na okupu u najtežim momentima za ovu ekipu. On je nevjerovatan lider, ali se to često ne vidi jer Marko nije pred kamerama. Veoma sam srećan što imamo takvog igrača", rekao je Biberović.

Iako je ličilo kao da je Gudurić na pragu povratka u Zvezdu čiji je dres nosio u periodu od 2013. do 2017. godine, to se ni ovog ljeta nije obistinilo.

"Svi znaju, nije neka tajna, pričam stalno sa prijateljima i familijom. Mislim da je samopitanje vremena kada ću se vratiti u Zvezdu. Potrebno je da se neke stvari poklope, vidjećemo kada će to da bude, ali želja uvijek postoji", rekao je Gudurić početkom godine.

