"Nikola Jokić je problem!": Došao u Denver da uzme titulu, ovo je njegova prva poruka

Kem Džonson i Tim Hardavej iznijeli svoja očekivanja pred početkak saradnje sa Nikolom Jokićem.

Novi saigrači Nikole Jokića Kem Džonson i Tim Hardavej Džunior su oduševljeni što će sarađivati sa trostrukim MVP-em NBA lige. Tim iz Kolorada se konačno oslobodio velikog ugovora Majkla Portera Džuniora i sada želi da dovede igrače koji će Jokiću "čuvati leđa". Džonson i Hardavej spadaju u tu kategoriju i djeluje da su spremni na nove izazove, a tokom jednog gostovanja su otkrili zašto im je "pao kamen sa srca".

"Iskreno, jako je bitno što ga više nemamo za protivnika. Zato što je on problem. On je jednostavno problem. To je to. Tačka", rekao Kem Džonson, što je potvrdio i Hardavej Džunior. "On može da dodaje, može da skače, može da postiže koševe. Ne znate šta da očekujete od njega, u kakvom je režimu“, nastavio je o zvezdi Denvera.

Kem Džonson i Nikola Jokić

Džonson je doveden u trejdu sa Bruklin Netsima. Nagetsi su poslali Majkla Portera Džuniora i pika prve runde 2032. godine kako bi doveli iskusnog asa koji je prošle sezone bilježio prosječno 18,9 poena, 4,3 skoka i 3,4 asistencije. Hardavej je doveden kao slobodan agent nakon prekida saradnje sa Detroit Pistonsima, dok je ranije igrao u Dalas Maveriksima kao saigrač Luke Dončića.

Ko je sve stigao u Denver?

Pored njih dvoje, Denver Nagetsi vratili su Brusa Brauna, ključnog igrača u osvajanju istorijske titule 2023. godine. Jedan od miljenika navijača često je davao izjave koliko mu nedostaje da igra u Denveru, pa mu je klub ispunio želju čim su se stvorili uslovi za to, a nakon što je on uvidio da nigdje u NBA neće biti efikasan kao uz Jokića.

Najviše je odjeknuo trejd Litvanca Jonasa Valančijunas koji stiže iz Sakramento Kingsa, dok je u suprotnom smjeru poslat hrvatski reprezentativac Dario Šarić. Ipak, njegov status je još uvek neizvjestan jer postoji šansa da potpiše za grčki Panatinaikos koji mu nudi 12.000.000 evra za tri sezone.