Srbija je u četvrtfinalu Evropskog prvenstva do 20 godina: "Orlići" srušili Ukrajinu, neka se spremi Španija

"Orlići" su se plasirali u četvrtfinale Evropskog prvenstva do 20 godina pobjedom nad Ukrajinom.

Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA

Srbija je pobjedom nad Ukrajinom 75:61 obezbijedila plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina. Možda srpski tim nije bio dominantan kao u grupnoj fazi, ali izabranici Marka Marinovića upisali su veoma važnu pobjedu i ovim trijumfom obezbijedili su susret sa Španijom u daljoj fazi takmičenja.

Kao što smo i navikli, "orlići" su meč otvorili serijom, do petog minuta poveli su 11:2, a onda je Maksim Kličko uspio da povede svoj tim ka smanjenju zaostataka, pa je Ukrajina imala 11:8, poslije mini-serije. Ipak, srpski tim je bio bolji u nastavku, jeste da su se poeni bilježili sa linije penala, ali to je bilo dovoljno da se ostvari prednost od plus pet (18:13).

Ponovo srpski tim nije imao mnogo uspjeha izvan linije 6,75, ali su pogađali sa poludistance i tako uvećavali razliku. Igrala je Ukrajina nešto agresivnije, bilo je jasno da rival ne želi lake poene, pa su momci iz Srbije sa linije penala morali da izbore povećanje svog konta i uspijevali su u tome. Pozicija lidera se smjenjivala, čas je to bio Pavle Nikolić, potom Viktor Mikić, a dobre momente imao je i Lazar Gačić.

Poslije poluvremena uslijedila je nešto dinamičnija igra - koš za koš. Sve do 25. minuta se igralo tako, a onda je utakmica vratila u ritam mini-serija. Srbija je u jednom momentu izgubila svojih plus 10 (53:48), a onda je Aleksa Ristić trojkom povećao razliku, a zatim je i Gačić bio precizan sa linije penala u završnici treće dionice.

U prvoj polovini odlučujuće četvrtine Srbija je i dalje bila bolji tim. "Orlići" su ponovo u mini-serijama dolazili do poena, a Lazar Gačić bio je apsolutni lider na terenu. Zbog toga je i meč završio kao najefikasniji sa 21 poenom i šest skokova, a slijedio ga je Pavle Nikolić sa 14 poena i devet skokova, dok je Aleksa Ristić upisao dabl-dabl sa 12 poena i 11 skokova. Isti broj poena zabilježio je i Viktor Mikić, a Luka Savanović bio je još jedan momak sa dvocifrenim učinkom, on je postigao 10 poena.

