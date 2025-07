Bivši NBA košarkaš: "Lebron Džejms se dopingovao, pamtite kada je smršao?"

Nekadašnji NBA košarkaš Džef Tig javno tvrdi da se Lebron Džejms dopingovao. Takve optužbe stizale su na Lebronov račun i ranije.

Bivši NBA košarkaš Džef Tig (37), plejmejker nekoliko timova, a najduže Atlanta Houksa, rekao je u jednom podkastu da je Lebron Džejms (40) bio dopingovan tokom boravka u Majami Hitu, gdje je igrao od 2010. do 2014.

"Ako bi trebalo da biram koji je Lebron bio najbolji, onda ću reći da je to onaj iz Majamija. Lebron iz Majamija Džejmsa bio je na steroidima. Morao je da odsjedi jedan period jer je bio na steroidima. Bio je na steroidima, navodno", kazao je Tig.

"Svi su tada počeli testiranja, a on je morao da sjedi tri nedjelje i vratio se mršaviji. Bio sam u ligi, sjećam se. Bio je lud u Majamiju", dodao je nekadašnji "plej", koji je sada trener jednog srednjoškolskog tima.

I u 41. godini ne staje

Lebron Džejms je u periodu boravka u Majamiju osvojio dvije titule NBA šampiona, 2012. i 2013. godine, uz nastupe u finalima 2011. protiv Dalasa i 2014. godine protiv San Antonio Sparsa. Sljedeće sezone, 2015/16, vratio se u svoj rodni Klivlend i ponovo zaigrao za Kavalirse, kojima je takođe donio titulu.

I sada, u 41. godini, igra na najvišem nivou i prosječno provodi na terenu po 34,5 minuta u Lejkersima, u kojima mu je saigrač sin, Broni Džejms.

"Lebron i ja imamo istog dilera"

Nadležni su u tom periodu ispitivali Lebrona i nisu pronašli dokaz da je uzimao steroide. Nekadašnja zvijezda Čejl Sonen rekao je javno da su imali istog "dilera".

"Drugi košarkaši bi čuli šta radi Lebron Džejms i konstatovali: 'To nema veze'. A, ako bi znao šta su radili oni koji su uzimali steroide, onda bi znao da to i te kako ima veze. Imamo istog dilera i znam tačno šta je on (Lebron) radio. Eritropoietin (hormon koji kontroliše produkciju crvenih krvnih zrnaca, prim. novin) ima veze. Lebron to uzima. Taj hormon povećava vaša crvena krvna zrnca i daje vam sposobnost da igrate cijelu utakmicu. To sredstvo je kralj steroida. Eritropoietin je kralj u odnosu na sve drugo. Zato ga biciklisti uzimaju", tvrdio je on.

