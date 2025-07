Boriša Simanić zvao Pešića i KSS, odgovor nije dobio: "Rekli su da će vidjeti šta mogu da urade"

Boriša Simanić očekivao da će se naći na spisku za Evropsko prvenstvo, ali poziv nije dočekao.

Srpski košarkaš Boriša Simanić izazvao je veliku buru u domaćoj javnosti objavom na društvenim mrežama. "Hvala Srbijo, ja vama bubreg, slavu i radost, a vi meni poniženje, tugu i žalost", napisao je Simanić i na taj način prokomentarisao odluku da se ne nađe na spisku kandidata za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Aktuelnog igrača Igokee je to itekako pogodilo, a sada je u razgovoru za "Euronews" otkrio šta je tačno značila njegova poruka i kome je to zamjerio.

"Pogodilo me to. Nije to samo jer nisam pozvan, nego to već traje dvije godine. Poslije dva-tri mjeseca od operacije sam se osjećao bolje, planirao povratak, kucao na razna vrata, niko nije otvarao. Smatram da sam trebao da budem na pripremama, zaslužio sam. Ipak sam i ja izborio tu olimpijadu i bio dio reprezentacije ranije", rekao je Simanić.

Upitan je da li je razgovarao sa nekim iz Saveza, uključujući i selektora Pešića. Ipak, očekivani odgovor nije stigao.

"Rekli su da će da vide šta mogu da urade, ali ništa. Tražio sam klub gdje mogu da nastavim da igram. Srećom, pojavila se Igokea. Ljudi tamo nisu znali na čemu su sa mnom – da li ću moći da igram, koliko ću moći. Hvala im mnogo. Na kraju, ispostavilo se da sam ja, zajedno sa Draganom Milosavljevićem, jedini odigrao sve utakmice prošle sezone", dodaje on.

Iza sebe ima solidnu sezonu u Igokei, a dobre partije su nagrađene ponudom koja je stigla iz Bilbaa. Ipak, odlučio je da nastavi u klubu koji mu je dao šansu kada mu je bilo najteže.

"Bila je ponuda, i to bolja, ali odlučio sam da ostanem. Prošla sezona je bila dobra. U Bilbau bi možda bilo teško da se snađem, dok sam ovdje svoj na svome. Znam trenera, saigrače, dobra je atmosfera. Sljedeća sezona će biti još bolja“, kaže Simanić.

Zadovoljan je formom koju je postigao nakon što je prije godinu dana ostao bez bubrega.

"Vratio sam se na staro. Prošle godine sam sezonu počeo sa par treninga i jednom pripremnom utakmicom. Ove godine je drugačije, i od početka ćemo jako. Nadam se da će sve biti kako treba. Da igram u Evropi, Eurokup, Evroliga… vidjećemo", zaključio je Boriša Simanić.