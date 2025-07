"Ovo niko ne zna o Nikoli Jokiću"

Da li Nikola Jokić više voli košarku ili konje? Njegov saigrač Džef Grin shvatio je još davnih dana kada je vidio da Jokić na dan utakmice sjeda u kola u pet ujutru i odlazi u "nepoznatom pravcu". Poslije su tek shvatili gdje je.

Srpski košarkaš Nikola Jokić plakao je kao kiša i radovao se poput malog djeteta kada je njegov konj pobijedio na Dužijanci u Subotici. Takve emocije nikada kod njega nismo vidjeli zbog košarkaških uspjeha, a znamo da je osvojio šampionski prsten i ima tri MVP titule, međutim konji su posebna priča kod njega.

Da to nije samo "slika za medije" najbolje se vidjelo na Dužijanci, dok je svojim očima to vidio i njegov nekadašnji saigrač iz Denvera Džef Grin. U podkastu "Run It Back", u kome je bio gost prošle godine, Grin je ispričao da je Jokić zaista potpuno fasciniran konjima i da konstantno priča o njima, a da ga to nekada toliko okupira da mu je važnije i od posla kojim se bavi - košarkom.

Autori emisije upitali su Džefa Grina tako da ispriča jednu stvar o Jokiću koju niko ne zna, na šta se nasmijao i odlučio da im otkrije da je tokom dvije sezone zajedničkog igranja sa Somborcem shvatio da su konji za njega najvažnija stvar.

"Nikola Jokić je takav kakav je, stoji mu taj nadimak Džoker, voli da se šali... A vjerujte, to sa konjima je istina! Išli smo negdje na gostovanje, recimo da je to bilo protiv Klivlenda, a Jokić ustaje u pet ujutru i vozi dva sata samo da vidi konje. Istina je i ono što je rekao da je spreman da ode kući poslije osvajanja titule da bi samo bio sa konjima", rekao je Džef Grin i ostavio sve bez teksta.

"Preklinjali smo ga da ostane i ode sa nama na žurku u Las Vegas i ostane dan više kako bismo proslavili. Morate da ga volite jer ima i druge strasti sem košarke. Cijenite to, ne možete da vjerujete da je toliko lud za konjima", dodao je Grin.

Kakav je Jokić kao saigrač?

Džef Grin je tokom svoje nevjerovatne karijere igrao sa osam osvajača MVP nagrade, ali samo mu je Jokić donio šampionski prsten. To sa njim nisu uspjeli Lebron Džejms, Kevin Durent, Džejms Harden, Kevin Garnet, Derik Rouz, Šekil O'Nil i Rasel Vestbruk, a razlog je možda što se nisu toliko bavili saigračima.

"Olakšao mi je igru... Imao sam 37 godina, vidio da ne mogu da igram izolaciju i jedan na jedan, tako da mi je Jokić baš tada pomogao - uvijek bi me pronašao nekako. Tako je sa svima u Denveru i sada. Nisam mnogo morao da radim za poene, samo bi mi Jokić rekao gdje da budem i našao bi me. Spolja ne vidite koliko je košarkaški inteligentan, kako je usporio igru i kontrolisao je kako želi. Učinio je igru lakšom za sve nas", ispričao je Džef Grin i rekao da mu je teško da izabere najboljeg saigrača, ali je ipak morao da presudi.

"Jokić i Džejms su tu negdje", dodao je Grin koji je rekao da ono što je "Kralj" uradio za 20 i kusur godina karijere nije mogao niko drugi.

Zašto Jokić voli konje i koliko ih ima?

Nikola Jokić je nedavno rekao da ima od 40 do 45 konja u svom vlasništvu, a oni ga fasciniraju još od malih nogu. Nikola Jokić je "jurio" u štale u Somboru da bi bio sa konjima, potom je stalno odlazio na hipodrom, a ljubav prema ovim plemenitim životinjama zadržala se do danas. "Volim njihov miris. Najbolji osjećaj na svijetu je kada ih hranite, sam zvuk kada jedu u štali je najbolji zvuk koji možete da čujete. To je nešto što samo ljudi koji vole konje mogu da osjete", rekao je Jokić u jednom intervjuu.

Inače, Nikola Jokić ima nekoliko konja u svom vlasništvu (štala "Drim Kečer"), a možda najpoznatiji je Breno Laumar koga je kupio 2021. godine. Od tada, pomenuto grlo "zaradilo" mu je više od 35 hiljada evra na trkama, dok je sada slavio i na Dužijanci za šta je rekao da mu je najveći sportski uspjeh u životu.

