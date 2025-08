Pokuševski piše istoriju Oklahome: Našao se na listi najboljih igrača, zauvijek će ga pamtiti

Aleksej Pokuševski našao se na listi 50 igrača Oklahome

Izvor: Jacob Kupferman / Getty images / Profimedia

Igrač Partizana Aleksej Pokuševski našao se na listi 50 najboljih igrača Oklahome. Kroz tim aktuelnog šampiona NBA ligi koji se takmiči od 2008, prošlo je 160 košarkaša, a među njima bilo je i nekoliko Srba. Od svih njih, trenutno je samo Novosađanin dobio ovo laskavo priznanje.

Pokuševski je zauzeo 49. poziciju. Pravila liste obuhvataju dužinu vremena koju je igrač proveo u Oklahomi, naravno u obzir su uzete i statistike, uticaj i uspjeh tima dok je košarkaš nosio dres ovogodišnjeg šampiona, kako bi se igrači lakše rangirali. Ovo priznanje dodeljuje "Oklahoman", lokalni list.

Pokuševski je u Oklahomi bio od 2020. do 2024, a tokom perioda u dresu ovog tima bilježio je 7,5 poena, 4,7 skokova i dvije asistencije. Uz sve to Srbin je imao i 0,8 blokada, iz igre je šutirao 38,7 odsto, a 29,9 odsto za tri. Odigrao je 150 utakmica.

Šta su rekli o Pokuševskom?

"Oklahoma je Alekseja Pokuševskog izabrala uz rizik kao 17. pik na NBA draftu 2020. To su bili dani jurnjave za 'jednorozima' u ligi, i bilo je djelića magije kada se gledalo kako 210 centimetara visok krilni centar prenosi loptu po terenu i dijeli asistencije", stoji u opisu o Pokuševskom.

"Nažalost, to je iscrpilo Pokuševskog tokom dvije i po godine provedenih sa Oklahomom. Mučio se da ostane na terenu zbog raznih povreda i izgledao je kao igrač koji teško postiže formu. Pokuševski je u Oklahomi ostao do februaru 2024. kada je otpušten. Zbog solidne statistike, dužinom vremena u Oklahomi i činjenicom da je bio favorit navijača, on pronalazi mjesto na ovoj listi.

Ova lista trenutno obukvata igrače od 50. do 41. mjesta, a pored Srbina na listi su Taj Džerom, Hamidu Dijalo, Tre Men, Darijus Bejzli, Terens Ferguson, Ajzea Robi, Džeremi Lem i Aleks Abrines.

Osim Pokuševskog, u Oklahomi trenutno igra Nikola Topić koji je sa ovim timom postao šampion NBA lige. Pored mladog Topića, dres Oklahome su nosili i Nenad Krstić i Vasilije Micić koji će ove sezone ponovo zaigrati u Evroligi u ekipi Hapoela iz Tel Aviva.