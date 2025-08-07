Preminuo nekadašnji košarkaš i trener Crvene zvezde

KK Crvena zvezda tuguje zbog smrti nekadašnjeg igrača i trenera.

KK Crvena zvezda objavio je tužne vijesti. Nekadašnji trener i igrač crveno-bijelih Đorđe Andrijašević preminuo je u 95. godini.

Klub sa Malog Kalemegdana se oglasio saopštenjem i podsjetio na košarkaški put svoje legende.

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"KK Crvena zvezda Meridianbet sa žaljenjem obavještava javnost da je u srijedu u 95. godini života preminuo legendarni Đorđe Andrijašević, jedan od prvih šampiona našeg kluba, nekadašnji igrač i trener našeg kluba.

Đorđe Andrijašević je bio košarkaš prve zlatne Zvezdine generacije, a kasnije i trener sa kojim su crveno bijeli osvojili prvi kup Jugoslavije u svojoj istoriji 1971.godine

Rođen je 05.05.1931. godine u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Košarku je zavolio i počeo je njom da se bavi kao i mnogi u tom vremenu na Malom Kalemegdanu i to u mlađim karegorijama pod trenerskom palicom Milana Muse Bjegojevića (koji je to vrijeme bio i košarkaš).

Sebi je košarkaški put "krčio" postepeno, sa juniorima Crvene zvezde osvaja prvenstvo 1949. godine i to kao jedan od najboljih igrača.

Naredne godine 1950. ulazi u prvi tim Crvene zvezde i svoj debi imao je već 06.05.1950 godine u Zrenjaninu protiv Proletera dan nakon što je napunio 19 godina. Zvezda je slavila sa rezultatom 38-23. Igrao je mestu beka krasila ga je velika posvećenost košarci, odlična odbrana i veoma precizan šut sa distance.

U peridu 1950-1960 bio je jedan od najboljih košarkaša u Jugoslaviji, nakon Nebojše Popovića, Aleksandra Geca, Srđe Kalembera, i Dragana Godžića postao je peti kapiten Crvene zvezde. Igrajući za Crvenu zvezdu uporedo je studirao i završio Ekonomski fakulet u Beogradu. Nakon što je Zvezda osvojila svoju desetu uzastopnu titulu a Andrijašević šestu odlazi dvije godine u Italiju gdje nastavlja da igra košarku ali nastavlja školovanje upisuje i završava doktorat.

Nakon dvije godine Andrijašević se vraća u svoju Crvenu zvezdu i vrlo brzo odlazi na odsluženje vojnog roka, a kada je Crvenoj zvezdi bilo najpotrebnije, Andrijašević je došao i pomogao da zadrži prvoligaški status 1960. godine. Svoju posljednju utakmicu u dresu Zvezde odigrao je 26.08.1961 godine u vječitom derbiju protiv Partizana 78-83. Iako je Zvezda bila poražena Andrijašević bio jedan od najboljih aktera, na svom posljednjem meču postigao 14 poena.

U dresu Zvezde odigrao je 111 utakmica i postigao 696 poena. Nastupao je i za reprezentaciju Jugoslavije 47 puta. Nastupao je Svjetskom prvenstvu 1954. godine kao i na evropskim prvenstvima 1953. i 1955. godine. Nakon Crvene zvezde odlazi u Francusku gd.e postaje trener sa kojim osvaja dva kupa Francuske 1969. i 1970. godine.

Vraća se 1970. godine u Crvenu zvezdu nakon Milana Muse Bjegojevića kao trener,i 1970/71 osvoja prvi kup Jugoslavije u Ljubljani u istoriji kluba zajedno sa legendarnom generacijom igrača.

Debitovao je na klupi Crvene zvezde 13.10.1970 godine na kup utakmici u Valjevu protiv domaće ekipe Metalca. Crveno bijeli su slavili sa rezultatom 79-53. Posljednji meč na klupi Crvene zvezde je vodio na kraju te sezone u finalu Kupa Jugoslavije u Ljubljani protiv domaće ekipe Olimpije gdje su crveno bijeli ostvarili istorijsku pobjedu sa rezultatom 82-70 i tako osvojili svoj prvi kup u istoriji kluba!

Đorđe Andrijašević je na klupi Crvene zvezde vodio kao prvi trener 27 utakmica, zabilježio 20 pobjeda i 7 poraza.

Poslije Zvezde 1971. se vraća u Francusku gdje je vodio Kaen u dva navrata i Olimpik Antib.

Preminuo je 06.08.2025 godine u 95.godini. iza sebe je ostavio suprugu, troje dece, šestoro unučadi i četvoro praunučadi...Bio je do posljednjeg dana veliki Zvezdaš i čovjek koji je ostavio veliki trag u istoriji velikog kluba.

KK Crvena zvezda Meridianbet predsjednik, UO, menadžment, svi zaposleni izražavaju ovim putem saučešće porodici Đorđa Andrijaševića koji je bio jedan od ljudi koji su na svaki mogući način pisali bogate stranice istorije Crvene zvezde. Neka mu je večna slava i hvala", stoji u saopštenju Zvezde.

