Dvojica otpala za turnir na Kipru: Svetislav Pešić poveo 15 igrača, jedna stvar dodatno zabrinjava

Košarkaška reprezentacija Srbije igra pripremni turnir na Kipru protiv domaće selekcije i Grčke za vikend. Pešić ne nože da računa na sve igrače.

Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je na pripremni turnir na Kipru koji je na programu za vikend. Svetislav Pešić je poveo 15 igrača, a u Beogradu se ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović koji imaju problem sa povredama, prenosi "Mozzartsport".

Kako se navodi, oni će ostati pod kontrolom medicinskog tima, dok se Vasilije Micić u posljednji čas pridružio "orlovima", ali i dalje nosi zavoj oko lijevog ručnog zgloba.

Orlovi se vraćaju u Srbiju u noći između nedjelje i ponedjeljka i nastavlja rad u Staroj Pazovi, dok ih naredni vikend čeka turnir u Minhenu.

Prvi rival biće Češka u subotu, dok će dan kasnije igrati protiv Turske ili Nemačke. Generalna proba zakazana je za 21. avgust, kada u Beogradskoj areni gostuje Slovenija.

Šta je rekao Pešić o povredama?

Očekuje se da povrede srpskih reprezentativaca budu uskoro sanirane, pošto je selektor otkrio da nijedna nije ozbiljnije prirode.

"Sve ide po planu, ovo je osmi dan priprema. Odigrali smo dvije utakmice u posljednja dva dana, prije toga imali trening, pripreme, razgovore, taktičke stvari, poboljšanje atletske sposobnosti igrača... Imamo malo sitnijih povreda, Trifunović, Micić, Smailagić, ali to su sastavne stvari svih priprema i nadamo se da to neće da traje duže", rekao je Pešić za sajt Košarkaškog saveza Srbjie.