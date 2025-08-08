Već 23 godine Džordanu ne smeju da kažu da je mrtav: Bacio 36 miliona i nestao, on je najveća NBA misterija

Da li znate priču o Bizonu Deleu, NBA šampionu koji se već 23 godine vodi kao nestao?

Kada je Majkl Džordan sa 39 poena uništio Jutu 13. juna 1997. godine uzeo je svoj pretposljednji prsten i skočio u zagrljaj svom rezervnom centru. Pet godina kasnije taj čovek je nestao i već 23 godine niko ne zna gdje je Bizon Dele.

Nekadašnji centar Orlanda, Denvera, Los Anđeles Klipersa, Čikago Bulsa i Detroit Pistonsa najveća je misterija NBA lige do danas. I dok je igrao bio je osobenjak, mijenjao je ime, izlazio sa Madonom, završio sa košarkom sa 30 godina i odrekao se miliona, ali njegov nestanak je i dalje upisan - kao nestanak.

Sumnja se da ga je ubio rođeni brat na jednom krstarenju Tihim okeanom oko Tahitija, a od 2002. godine do danas malo toga se saznalo. Ovo je priča o najvećoj misteriji NBA lige ikada.

Razbili ga Divac i Sale, pa otišao u NBA

Rođen kao Brajan Karson Vilijams još tokom karijere promijenio je ime u Bizon Dele. Posle koledža izabran je kao 10. pik na draftu 1991. godine, a mi smo ga dobro znali i pre toga. Na Svetskom prvenstvu 1987. godine u Bormiju dva puta je izgubio od zlatne generacije jugoslovenskih dječaka.

Rađa, Kukoč, Divac, Đorđević i ekipa pobijedili su dva puta Amerikance, Jednom u grupi 110:95, a drugi put u finalu 86:76. Tako je tim Svetislava Pešića uzeo zlato, a Amerikanci su predvođeni Lerijem Braunom morali da se zadovolje srebrom.

Postao NBA šampion, pa sve bacio niz vodu

Postao NBA šampion, pa sve bacio niz vodu

Brajan Vilijams, kako se zvao kada je počeo karijeru, najprije je bio centar Orlanda, zatim je bio član Denvera, pa Klipersa. 1997. je prešao u Bulse i u sezoni kada je osvojio šampionski prsten igrao je 20 minuta u prosjeku u finalu sa Jutom. Prosječno je postizao 6,8 poena i hvatao 3,3 skoka po utakmici.

Tokom karijere je čak bio u vezi sa Madonom, a onda je nakon sjajnih igara za Detroit Pistonse i sezone u kojoj je prosječno bilježio 10,5 poena i 6,2 skoka odlučio da stavi tačku na sve. Imao je 30 godina i samo se nije pojavio kod trenera Alvina Džentrija na pripremama.

"Voljeli bismo da ga imamo u našem timu, mislimo da takav talenat domonira ligom", rekao je Džentri, kome je sezonu prije toga Dele prosječno davao 16,2 poena uz 8,9 skokova. Dok ga je Detroit čekao na pripremama - bio je u Bejrutu na proputovanju. Trebalo je da dobije još 36.450.000 dolara pošto je potpisao petogodišnji ugovor, ali mu nije padalo na pamet da to uradi. Dosta je bilo košarke.

Ubio ga brat?

Nakon kraja karijere posvetio se putovanju po svijetu, a te 2002. godine je po svoj prilici - ubijen. Tijelo nikada nije nađeno, pa njegov rođeni brat Majls Dabord nikada nije osuđen. Sumnjalo se da je ubio i Bizonovu djevojku Serenu Karlan i kapetana broda Bertranda Salda a i sam je preminuo bizarno - od predoziranja insulinom.

Da ne bude zabune kako su oni braća - Majls Dabord i Bizon Dele su rođeni kao Kevin i Brajan Vilijams.

Svi su zajedno otplovili sa Tahitija 6. jula 2002. godine, a Dabord je jedini koji je uspio da preživi to putovanje. To jest, zvanično jedini koji nije nestao. Nakon nestanka cijele posade, Dabord je 20. jula kupio brod na Tahitiju, a 6. septembra je uhapšen u Finiksu.

Tada je utvrđeno da je više puta lažirao bratovljev potpis da bi kupovao razne stvari i da je potrošio 152.000 dolara. Koristio je Deleova dokumenta i planirao da ode u Meksiko. Dabord se zaklinjao da bratu nije uradio ništa i na kraju nije osuđen. Ipak, policija je otkrila da je upravo on na brod donio tegove u vrijednosti od 200 dolara. Mediji su spekulisali da je upravo pomoću tih tegova tijela spustio na dno okeana i tako uspio da se otarasi dokaza.

Do danas, Bizon Dele se vodi kao nestao, iako svi pretpostavljaju da mu se desilo ono najgore.