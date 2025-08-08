NBA košarkaš izbačen iz stana zbog 29.000 dolara: Švalerka ga ostavila zbog zatvora, a dužan 8.000.000

NBA košarkaš Malik Bizli izbačen je iz svog stana u Detroitu zbog duga od skoro 30.000 dolara, dok je dužan preko osam miliona.

Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Američki košarkaš Malik Bizli nalazi se u veoma teškoj, gotovo bezizlaznoj situaciji! Pored toga što ga je žena ostavila zbog dobro poznate afere sa Larsom Pipen, što je više od dva mjeseca bio u zatvoru zbog potezanja oružja ispred svoje kuće, a NBA liga istražuje njegovu umiješanost u klađenje, bek koji je odigrao sjajnu sezonu u dresu Detroita nalazi se u veoma teškoj finansijskoj krizi. Po informacijama američkih medija njegov dug je oko osam miliona dolara i stalno raste, a u međuvremenu je Malik izbačen na ulicu!

Pouzdani "ESPN" nakon uvida u sudske spise tvrdi da je Bizli izbačen iz svog stana u srijedu. Zapisi pokazuju da ga je stanodavac dva puta ove godine tužio u 36. okružnom sudu u Mičigenu za ukupno 21.505 dolara neplaćene kirije. Prvi slučaj je odbačen u martu, ali je sud izdao nalog za iseljenje u drugoj tužbi - za 7.355 dolara - nakon što Bizli nije odgovorio. Bizlijev advokat Stiv Hejni nije odmah odgovorio na zahtjev ESPN-a za komentar.

Bizlijeve objave na društvenim mrežama posljednjih nedjelja ukazuju na to da je putovao po Evropi. Moguće je da se Malik pripremao za doživotnu suspenziju NBA lige zbog klađenja, odnosno da je pokušavao da pronađe bogat ugovor u evropskoj košarci, kako bi barem djelimično izmirio dospjele obaveze.

Kakve dugove ima Malik Bizli?

Nakon što je odigrao najbolju sezonu u NBA karijeri, kao član Detroit Pistonsa Malik Bizli je zapao u ogromne probleme. Prvo je otkriveno da je pod istragom zbog klađenja, a zna se koliko je najbolja košarkaška liga na svijetu rigorozna kada se igrači klade. "Sarađujemo sa istražnim organima", bila je kratka i jasna poruka koja je poslata u saopštenju NBA lige tim povodom.

To čak i nije najveći problem za Bizlija - on je u veoma ozbiljnim dugovima i pitanje je da li će u bliskoj budućnosti moći da ih isplati jer trenutno nema tim za narednu sezonu. Naravno, nema ni mnogo ponuda jer ekipe znaju za situaciju u kojoj se nalazi, odnosno da bi istraga o klađenju mogla da mu završi karijeru.

Po informacijama američkih medija Malik Bizli je dužan čak osam miliona dolara! Navodno, kompaniji "South River Capital" dužan je čak 5,8 miliona dolara, a kompaniji "Hazan Sports Management" duguje 2,25 miliona dolara koje je uzeo unaprijed na ime korišćenja njegovog lika u marketinške svrhe. Nije tu kraj jer Malika za novac terete stomatolog (34.390 dolara) i frizer (26.827 dolara).

Kakvu karijeru ima Malik Bizli?

Američki bek rođen u Atlanti pohađao je srednju školu Sent Frensis i koledž Florida Stejt, a zatim je stigao u NBA ligu kao 19. pik na draftu 2018. godine. Izabrao ga je Denver, u kojem je i napravio prve korake u profesionalnoj košarci - više od tri sezone nosio je dres tima iz Kolorada, a u tom periodu igrao je i za filijalu Majamija u Razvojnoj ligi.

Denver je u februaru 2020. godine trejdovao Bizlija, a u taj posao bila su uključena četiri tima i čak 12 igrača. Završio je u Minesoti, gdje je odigrao dvije i po sezone, a kasnije je nastupao još i za Jutu, Los Anđeles Lejkerse, Milvoki i Detroit u kojem je prethodne sezone odigrao svaki meč u ligaškom dijelu sezone.

Bizli je sa pet različitih timova stizao do plej-ofa NBA lige. Na mečevima doigravanja prosječno je bilježio 7,8 poena i 2,5 skokova, uz gotovo 36 odsto šuta za tri poena. Što se tiče statistike u ligaškom dijelu sezone, tu je nešto bolji - na 578 mečeva u NBA Malik Bizli ima prosjek od 11,7 poena, 2,8 skokova i 1,4 asistencije, uz procenat šuta za tri poena od 39 odsto.