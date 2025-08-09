"Žao mi što Janisa nema, a i njima je za Micića": Svetislav Pešić se oglasio pred turnir na Kipru

Selektor "orlova" Svetislav Pešić o nastupu košarkaša Srbije na turniru na Kipru protiv Grčke.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je Bosnu i Hercegovinu i Poljsku "iza zatvorenih vrata", a prvi meč koji će i navijači moći da vide igra se u subotu od 19.30 u Limasolu protiv Grčke. "Orlovi" su otputovali bez Alena Smailagića i Uroša Trifunovića, dok je selektor Pešić sada otkrio da je povrijeđen i prvi plejmejker Vasilije Micić.

"Ništa nije opasno, moramo da vratimo i Vasu Micića, tu je sa ekipom, ali teško da ćemo moći da ga koristimo", rekao je Svetislav Pešić pred meč na Kipru uz poruku da će utakmica sa Grčkom biti samo jedna provjera pred Eurobasket, odnosno da je ideja samo da isproba igrače: "Gledamo da svakom igraču damo neku priliku, da vidimo koliko može i šta može. To je cilj našeg boravka ovdje."

"Ne bih sada previše govorio ni o jednoj ekipi zbog toga što je ovo period kada se mi više fokusiramo na sopstveni razvoj svega. Da popravimo taj fizički momenat, te taktičke stvari, kada je u pitanju individualni napad i odbrana, da vidimo gdje smo u ovom momentu i da vidimo reakciju. To su te utakmice koje su dobre za igrače, kada pokušavaju da nađu svoj trening i doprinos. Jedna stvar je trenirati svaki dan, druga je kada se igraju utakmice. Neke utakmice više služe da se pripremimo za Evropsko prvenstvo. Kod nas iz trenerskog ‘stafa’ je isto jako bitno da gledamo i da dobro vidimo šta bi trebalo da uradimo, da popravimo u vremenu pred nama, što iz individualnog što iz timskog aspekta. Treba da vidimo da li igrači mogu da ispune sve što se od njih traži", dodao je selektor Pešić.

Takođe, neće ni Grčka biti u najjačem sastavu jer izostaje povrijeđeni Janis Adetokunbo, što se nije dopalo "orlovima". Ipak su se u srpskom timu nadali da će se odmah oprobati protiv najboljeg igrača Grčke.

"Ako budu svi zdravi, plan je da igraju svi. Žao mi je što Janisa nema, mi smo zbog toga i zakazali ovaj turnir. Imamo dobar odnos sa Grcima, uvijek nam se odazovu, tako i mi da im vratimo za ovu saradnju koju imamo godinama. Drago nam je što je Kipar domaćin, vidite kako su sve super, lijepo napravili. Grcima se to desilo, možda imaju neki problem, vjerovatno je i njima žao što Micić ne igra. Pretpostavljam...", dodao je Pešić.

Nakon ovog meča, Srbija igra protiv Kipra u nedjelju od 16 časova, pa se odmah vraća u Staru Pazovu. Narednog vikenda čeka ih turnir u Minhenu gdje će igrati sa Češkom, pa sa Turskom ili Njemačkom. Generalna proba zakazana je za 21. avgust, kada u Beogradskoj areni gostuje Slovenija.