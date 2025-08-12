FMP počeo pripreme za novu sezonu: Nikitović okupio mlad sastav, na spisku je 16 igrača

FMP je i zvanično započeo sa pripremama za novu sezonu. Saša Nikitović na raspolaganju će imati veoma mlad tim.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

FMP je započeo pripreme za novu sezonu. Urađeni su pregledi u Zavodu za sport i medicinu sporta i svi prvotimci su završili sa obaveznim pregledima. Odrađen je i prvi timski trening pod budnim okom trenera Saše Nikitovića.

"Nikitović je okupio veoma mlad sastav, prenio im je poruku da predstoji puno rada i da će svi dobiti šansu da se dokažu na najvećoj regionalnoj sceni. Nema sumnje da će tim igrati na krilima mladosti i velike energije", navodi se u saopštenju na zvaničnom sajtu kluba.

FMP će pred početak nove sezone odigrati devet prijateljskih utakmica, prva će biti već 21. avgusta protiv Dinamika, a posljednja 25. septembra protiv reprezentacije Kuvajta. Sezona u ABA ligi počinje 4. oktobra na gostovanju Igokei, a u novom formatu regionalne lige igraće u grupi B sa Partizanom, Dubaijem, Borcem, Igokeom, Krkom, Debrijem, Splitom i Klužom.

Ovo je sastav "pantera" za novu sezonu: Džošua Skot, Kristion Judžin, Filip Barna, Petar Grojić, Mihailo Dišić, Dimitri Karos, Bogdan Zimonjić, Ilija Petrović, Dušan Radosavljević, Aleksa Stanojević, Aleksej Obućina, Marko Vučković, Petar Živojinović, Nikola Gašić, Petar Ostojić, Džon Odžiako.