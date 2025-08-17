"Dragan Labović nokautirao ovog!": Reprezentacija osvojila zlato, najveći problem postao MVP

Prerano preminuli Dragan Labović bio je jedan od najtalentovanijih igrača na svijetu u svom uzrastu, ali je temperament jedan od razloga za izostanak još većih uspjeha u karijeri.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji selektor mlađih kategorija reprezentacije Srbije Stevan Karadžić gostovao je u podkastu Mileta Ilića i tom prilikom govorio o čitavoj svojoj karijeri. Bilo je riječi o čuvenom tajm-autu kada je sjedio na klupi Crvene zvezde, ali i o nedavno preminulom Draganu Laboviću, najtalentovanijem evropskom košarkašu u svojoj generaciji.

Labović je bio izuzetno dominantan u mlađim kategorijama i uz Miloša Teodosića bio je lider generacije koja je osvajala zlatne medalje na svim takmičenjima koja je igrala. Ipak, Karadžić se prisjeća da sa Labovićem nije bilo lako sarađivati zbog njegovog burnog temperamenta, ali da je on znao da ga smiri i da iz njega izvuče maksimum!

"Jesam mu našao žicu. Ja ga znam od njegove 15. godine, kada je igrao za Leskovac. Poslije ovi kadeti... Bila je jedna situacija, neki turnir igramo sa Turskom, to je bio rivalitet najveći od tih kadetskih dana. Završi se utakmica, ja gledam sa tribina, oni se tamo pozdravljaju, vidim odjednom Labović pap! I sad se tu frka diže, šta je, ovo-ono... Za vrijeme utakmice su bile neke čarke, ali nisam ja to ni vidio. Kod tog pozdravljanja... Kažem, imao je on tih, ne takvih ispada i u FMP-u", ispričao je Stevan Karadžić, nekadašnji selektor mlađih kategorija Srbije.

Jedan od najvećih uspjeha generacije jeste osvajanje Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina, čiji je organizator 2005. godine bila državna zajednica Srbije i Crne Gore. Na pripremama pred taj turnir, tokom treninga, Dragan Labović je nokautirao svog klupskog i reprezentativnog saigrača.

"Sad se spremamo za ovo Evropsko u Beogradu, ja nešto u ambasadi sam bio, nešto su nam bile potrebne vize i ostavim ovog pomoćnog trenera Igora Polaneka da trče u Šumicama. Znači nema šanse da se nešto tu sad... Šta može da se desi na trčanju? Međutim, ja ne mogu sad da se sjetim prezimena tog momka, on je inače iz Čačka i isto je igrao za FMP, bek jedan mali. I oni su se stalno tu nešto čarkali, ali to već ide iz FMP-a. Malo ovaj mu psuje sestru, pa malo ovo-ono. I to se dešava na trčanju, zvoni meni telefon, zove me ovaj Polanek sav ono... Sad to shvata kao da je njegova greška. Kaže 'Labović nokautirao ovog'. Ja rekoh 'Šta je sad?'. I tu se ustvari ništa nije desilo, nego su oni nastavili do sobe, onda je Labović ušao u sobu i rekao 'Slušaj mali, još jednom mi to ponoviš, razbiću te'. I onda mu ovaj opet opsuje sestru ili tako nešto, ovaj ga...", prisjeća se Karadžić.

"Sad ja to, dok sam ja došao, ovi viču 'Sklanjajte ga više, ne znamo šta ćemo s njim'. I tako dalje. On došao onako, snuždio se, ja došao i kažem 'Dođi sjedi ovamo. Dobro, šta je bilo?'. 'Pa on meni, treneru, ovo...'. Ja mu kažem 'Vidi, slušaj, svi su za to da te otjeram. Evo, iz tvog kluba su zvali. Možda će to da te opameti, ako te otjeram. Ali ja sam odlučio da te ostavim, imaš da budeš najbolji'. I on je bio MVP. Kao trener, dižeš glas povremeno, ali zaista te nekad... Mene je u Jeniseju prve godine, dva puta doveo u situaciju da ga ja tako opsujem, da se izderem na njega, da je mene bilo sramota šta sam mu rekao. Međutim, on poslije toga nije spuštao ispod 20 poena", zaključio je Stevan Karadžić.

Kao reprezentativac Dragan Labović je osvojio zlatne medalje na Evropskom prvenstvu do 16 godina 2003. u Španiji, zatim Evropskom prvenstvu do 18 godina dvije godine kasnije - kada je bio MVP - i na Evropskom prvenstvu do 20 godina u Turskoj 2006. godine. Takođe, nakon raspada državne zajednice Labović je sa reprezentacijom Srbije odbranio evropsko zlato u uzrastu do 20 godina, na prvenstvu koje se 2007. godine igralo u Sloveniji - kada je on već bio blizu seniorskog tima Srbije.

Gostovanje Stevana Karadžića kod Mileta Ilića. Izvor: Youtube/Jao Mile podcast