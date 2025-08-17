logo
Francuska jači dio tima ostavila kod kuće: U ovakvom sastavu ih nikad nismo vidjeli!

Francuska jači dio tima ostavila kod kuće: U ovakvom sastavu ih nikad nismo vidjeli!

Autor Dragan Šutvić
0

Pogledajte u kom sastavu će Francuska igrati na Eurobasketu 2025. godine.

Spisak reprezentacije Francuske za Eurobasket 2025 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor košarkaške reprezentacije Francuske Frederik Fatu saopštio je konačan spisak za predstojeći Eurobasket 2025, a utisak je da je jači tim koji je "ostavio kod kuće". Na neke od najboljih košarkaša nije mogao da računa zbog povreda, bio je primoran da se prilagođava situaciji, tako da Francuzi odlaze na turnir sa manjim očekivanjima nego ranije.

Poslednji prekobrojni su Vensan Poarije, koji se nedavno povrijedio, odnosno Nadir Hifi - koji je prošle sezone "eksplodirao" u dresu Pariza. Francuzi su se njima zahvalili na saradnji i saopštili potom konačnih 12 za turnir:

  • Teo Maledon
  • Silven Fransisko
  • Eli Okobo
  • Isaija Kordinije
  • Metju Strazel
  • Zakari Risaše
  • Bilal Kulibali
  • Timoti Lukavu-Kabaro
  • Geršon Jabusele
  • Džejlen Hord
  • Aleksander Sar
  • Mam Žajte

Osim pomenutih "prekobrojnih", vrijedi dodati da je Francuska bez Viktora Vembanjame, svog najboljeg košarkaša, kao i da nema ni Rudija Gobera, Matijasa Lesora i Mustafe Fala. Svi oni bili su viđeni na konačnom spisku, međutim zbog povreda ne mogu da se stave na raspolaganje selektoru.

Takođe, nema više ni veterana Evana Furnijea, Nikole Batuma, dok je u posljednji čas pozvan i Musa Dijabate, međutim odbio je poziv selektora koji ga je ranije već "precrtao" sa spiska i onda ga se opet sjetio.

Podsjetimo, Francuska na Eurobasketu igra u Katovicama protiv Poljske, Slovenije, Izraela, Belgije i Islanda.

