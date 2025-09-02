Nurkić prozvao Janisa, on se nije ni pojavio: Šta se dešava sa najboljim igračem Grčke?

Uoči meča stigla prozivka, ali se Janis Adetokunbo ipak nije pojavio da demantuje Jusufa Nurkića.

Najbolji košarkaš Grčke Janis Adetokunbo propustio je današnju utakmicu protiv Bosne i Hercegovine zbog povrede što je i te kako zabrinulo navijače. Imao je problema i tokom priprema Adetokunbo, jedva i da je igrao zbog toga što se čekalo da njegov Savez plati osiguranje Milvokiju, ali izgleda da nešto definitivno nije u redu sa njim.

Kako se požalio selektoru Spanulisu, Adetokunbo ima problem sa koljenom i zbog toga propušta drugu utakmicu na Eurobasketu, pošto prije toga nije igrao ni protiv Kipra.

Kada je igrao za Grke, bio je najbolji igrač i prosječno je bilježio 29 poena, 7,5 skokova i tri asistencije po meču.

Prozvao ga Jusuf Nurkić

Najbolji košarkaš Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić prozvao je Janisa Adetokunba uoči meča dodavši pred duel sa Grcima da će fokus biti na Adetokunbu ispred koga moraju da "naprave zid" i biće dobro.

"Sada je drugačije jer Janis igra više kao petica. Očigledno, sada mora i da igra odbranu. Da uprostim, zaustavimo tranziciju i živimo sa njegovim šutevima. Generalno, on je očajan protiv takvih odbrana posljednjih par godina na Eurobasketu. Ali ne igra samo on, tako da ćemo biti spremni...", rekao je Nurkić i dodao: "Naravno da je drugačiji u FIBA košarci. U NBA ligi ima mnogo mjesta i igra sa dobrim šuterima koji šire parket za njega. Ovde je drugačije, ne postoje defanzivne tri sekunde i mnogo toga se dešava u reketu, ali je naravno i dalje dominantan".