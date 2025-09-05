logo
Denverov najveći promašaj stigao u Evroligu: Zbog njega su superstara otjerali od Jokića

Denver je svojevremeno dao Donovana Mičela za dvojicu košarkaša koji nisu opravdali povjerenje, a jedan od njih stiže u Evroligu.

košarka pokrivalica Izvor: Shutterstock

Kanadski košarkaš Trej Lajls (29) poslije 10 godina prekida karijeru u NBA ligi, a prvo iskustvo na drugom kraju svijeta imaće kao košarkaš Real Madrida. Njegov dolazak u Evropu nije prevelika vijest za ljubitelje košarke kod nas, ali Lajls ima veoma zanimljivu prošlost - on je jedan od najvećih promašaja u istoriji Denver Nagetsa.

Nakon igranja na koledžu Kentaki kanadski košarkaš je 2015. godine izabran kao 12. pik na NBA draftu. Prve dvije sezone u najjačoj ligi na svijetu odigrao je u dresu Jute, a zatim je trejdovan u Denver. Tim iz Kolorada istom prilikom dobio je još i Tajlera Lajdona koji se više ne bavi košarkom, a u drugom smjeru poslali su Donovana Mičela.

Jedan od trenutno najboljih NBA košarkaša izabran je kao 13. pik na draftu 2017. godine, ali Denver Nagetsi su odlučili da ga ne zadrže u timu. Odmah iste večeri poslat je u Jutu, a ispostavilo se da je to jedna od najvećih grešaka u istoriji franšize. Lajdon je nakon samo dvije godine odustao od ozbiljne košarkaške karijere, a ni Lajls nije uspio da dostigne ono što mu se svojevremeno predviđalo.

Za koga je igrao Trej Lajls?

Nakon dvije godine u Juti, Lajls je dve godine nastupao za Denver, a dvije godine je igrao za San Antonio. Kratko je bio član Detroita, a zatim je tri i po sezone proveo u Sakramentu. Ni u jednoj od tih ekipa nije uspio da se nametne kao ključni igrač, a može se reći da je od 10 NBA sezona samo u jednoj imao ulogu startera.

Izvor: Profimedia

Tokom dvije sezone u Denveru, trej Lajls je bio epizodista. U prvoj je odigrao 73 meča, ali samo dva kao starter i prosječno je bilježio 9,9 poena, 4,8 skokova i 1,2 asistencije po utakmici. U drugoj su njegove brojke bile još slabije. Na 63 meča u NBA imao je prosjek od 8,5 poena, 3,8 skokova i 1,4 asistencije.

Kakvu je karijeru napravio Donovan Mičel?

Sa druge strane, Donovan Mičel je postao jedan od najboljih igrača u ligi, bez ikakvog pretjerivanja. Posljednjih godina često se pominje kao kao kandidat za MVP nagradu, biran je u idealnu petorku sezone i šest puta je učestvovao na Ol-star. Već godinama je lider Klivlenda u kojem igra na spektakularnom nivou, a još u Juti je najavio koliko dobar može da bude.

Izvor: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Tokom osam sezona u NBA ligi Mičel je odigrao 539 mečeva u ligaškom dijelu sezone. Na njima ima prosjek od 24,7 poena, 4,3 skoka i 4,7 asistencije. Takođe, impresivne brojke bilježio je i u doigravanju. Na 63 utakmice plej-ofa Donovan Mičel je prosječno bilježio 28,3 poena, pet skokova i 4,8 asistencije.

