Denverov najveći promašaj stigao u Evroligu: Zbog njega su superstara otjerali od Jokića

Denver je svojevremeno dao Donovana Mičela za dvojicu košarkaša koji nisu opravdali povjerenje, a jedan od njih stiže u Evroligu.

Izvor: Shutterstock

Kanadski košarkaš Trej Lajls (29) poslije 10 godina prekida karijeru u NBA ligi, a prvo iskustvo na drugom kraju svijeta imaće kao košarkaš Real Madrida. Njegov dolazak u Evropu nije prevelika vijest za ljubitelje košarke kod nas, ali Lajls ima veoma zanimljivu prošlost - on je jedan od najvećih promašaja u istoriji Denver Nagetsa.

Nakon igranja na koledžu Kentaki kanadski košarkaš je 2015. godine izabran kao 12. pik na NBA draftu. Prve dvije sezone u najjačoj ligi na svijetu odigrao je u dresu Jute, a zatim je trejdovan u Denver. Tim iz Kolorada istom prilikom dobio je još i Tajlera Lajdona koji se više ne bavi košarkom, a u drugom smjeru poslali su Donovana Mičela.

Jedan od trenutno najboljih NBA košarkaša izabran je kao 13. pik na draftu 2017. godine, ali Denver Nagetsi su odlučili da ga ne zadrže u timu. Odmah iste večeri poslat je u Jutu, a ispostavilo se da je to jedna od najvećih grešaka u istoriji franšize. Lajdon je nakon samo dvije godine odustao od ozbiljne košarkaške karijere, a ni Lajls nije uspio da dostigne ono što mu se svojevremeno predviđalo.

Trey Lyles is signing with Spanish giants Real Madrid after 10 seasons in the NBA, according to his agent Rich Paul of@KlutchSports.



Yet another established NBA player makes the move to a@EuroLeaguepower.



More NBA from me:https://t.co/Qq0yk6HkqN — Marc Stein (@TheSteinLine)September 4, 2025

Za koga je igrao Trej Lajls?

Nakon dvije godine u Juti, Lajls je dve godine nastupao za Denver, a dvije godine je igrao za San Antonio. Kratko je bio član Detroita, a zatim je tri i po sezone proveo u Sakramentu. Ni u jednoj od tih ekipa nije uspio da se nametne kao ključni igrač, a može se reći da je od 10 NBA sezona samo u jednoj imao ulogu startera.

Izvor: Profimedia

Tokom dvije sezone u Denveru, trej Lajls je bio epizodista. U prvoj je odigrao 73 meča, ali samo dva kao starter i prosječno je bilježio 9,9 poena, 4,8 skokova i 1,2 asistencije po utakmici. U drugoj su njegove brojke bile još slabije. Na 63 meča u NBA imao je prosjek od 8,5 poena, 3,8 skokova i 1,4 asistencije.

Kakvu je karijeru napravio Donovan Mičel?

Sa druge strane, Donovan Mičel je postao jedan od najboljih igrača u ligi, bez ikakvog pretjerivanja. Posljednjih godina često se pominje kao kao kandidat za MVP nagradu, biran je u idealnu petorku sezone i šest puta je učestvovao na Ol-star. Već godinama je lider Klivlenda u kojem igra na spektakularnom nivou, a još u Juti je najavio koliko dobar može da bude.

Izvor: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Tokom osam sezona u NBA ligi Mičel je odigrao 539 mečeva u ligaškom dijelu sezone. Na njima ima prosjek od 24,7 poena, 4,3 skoka i 4,7 asistencije. Takođe, impresivne brojke bilježio je i u doigravanju. Na 63 utakmice plej-ofa Donovan Mičel je prosječno bilježio 28,3 poena, pet skokova i 4,8 asistencije.