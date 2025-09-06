Jokić pobjesnio zbog sudijske odluke na Eurobasketu

Velika greška arbitra na štetu Srbije. Očigledan faul na Nikoli Jokiću nije dosudio, a onda je kaznio najboljeg igrača svijeta jer se bunio.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Veliki previd na štetu Srbije u osmini finala Eurobasketa protiv Finske. U toku druge četvrtine propustile su da dosude više nego očigledan prekršaj na Nikoli Jokiću, koga je finski tinejdžer Mika Murinen (18) udario po ruci baš da bi ga faulirao.

Ipak, arbitri ništa nisu dosudili, a onda je Jokić dobacio sudiji iz Japana Takaki Katu "dosudi je*eni faul". Arbitar iz Azije ga je pogledao, pa dosudio tehničku grešku najboljem igraču sveijta.

Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte 00:52 Tehnička za Nikolu Jokića Izvor: RTS 1 Izvor: RTS 1

Srećom, ta sudijska greška nije poremetila Jokića, već je do poluvremena ubacio 15 poena uz četiri skoka i dvije asistencije za skoro 17 minuta u igri. Sa njim na čelu, Srbija se vratila poslije katastrofalnog početka meča (5:16) i uspjela da na pauzi dođe četiri poena prednosti, 48:44.

