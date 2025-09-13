Žrijeb za Košarkašku ligu BiH: Banjalučani kreću iz Mostara, Student m:tel dočekuje Trebinjce

Određen je raspored nove sezone bh. prvenstva.

Izvor: Promo/KS BiH

Nova sezona u košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine startovaće 11. oktobra.

U borbi za bodove naći će se 14 klubova, koji će igrati dvokružno (26 kola), nakon čega će ekipe koje se nađu od prve do pete pozicije izboriti nastup u Ligi 6, gdje će im se priključiti Igokea m:tel, učesnik ABA lige.

Žrijebom su određeni takmičarski brojevi, pa su tako parovi prvog kola Jahorina – Slavija 1996, Mladost – Bosna, Student m:tel – Leotar, Sloboda – Promo, Basket Živinice – Radnički (Lukavac), Široki – Orlovik i Zrinjski 1992 – KK Borac Banja Luka.

Prvi dio sezone (prvih 13 kola) trajaće od 11. oktobra do 10. januara, dok će se preostalih 13 rundi odirati od 17. januara do 18. aprila.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)