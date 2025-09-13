logo
Žrijeb za Košarkašku ligu BiH: Banjalučani kreću iz Mostara, Student m:tel dočekuje Trebinjce

Autor Dragan Šutvić
0

Određen je raspored nove sezone bh. prvenstva.

Košarka liga BiH 1. kolo parovi Izvor: Promo/KS BiH

Nova sezona u košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine startovaće 11. oktobra.

U borbi za bodove naći će se 14 klubova, koji će igrati dvokružno (26 kola), nakon čega će ekipe koje se nađu od prve do pete pozicije izboriti nastup u Ligi 6, gdje će im se priključiti Igokea m:tel, učesnik ABA lige.

Žrijebom su određeni takmičarski brojevi, pa su tako parovi prvog kola Jahorina – Slavija 1996, Mladost – Bosna, Student m:tel – Leotar, Sloboda – Promo, Basket Živinice – Radnički (Lukavac), Široki – Orlovik i Zrinjski 1992 – KK Borac Banja Luka.

Prvi dio sezone (prvih 13 kola) trajaće od 11. oktobra do 10. januara, dok će se preostalih 13 rundi odirati od 17. januara do 18. aprila.

(mondo.ba)

