"Postoji samo jedan razlog što Srbija nije osvojila medalju": Hrvat na zadatku nema dilemu

Hrvat Krunoslav Simon osvrnuo se na neuspjeh reprezentacije Srbije na Eurobasketu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Njemačke osvojili su titulu evropskog šampiona pobjedom protiv Turaka u finalu, ali košarkaška javnost i dalje bruji o debaklu Srbije. Važili su izabranici Svetislava Pešića za glavne favorite, ali je povreda Bogdana Bogdanovića sve poremetila. Nekadašnji hrvatski reprezentativac, a sada sportski direktor tamošnjeg Saveza Krunoslav Simon smatra da je to bio glavni razlog neuspjeha "orlova".

Srbija je imala najboljeg centra na planeti, ali nažalost bez razigranih igrača na spoljnim pozicijama nije mogla do boljeg rezultata. . Simon smatra da nijedan od igrača nije uspio da zamijeni Bogdanovića i preuzme odgovornost, što je skupo koštalo reprezentaciju Srbije.

"Srbiju treba gledati kroz splet okolnosti. Po imenima sa zdravim Bogdanom Bogdanovićem, Srbija je bila prvi favorit. Kada su teške situacije, uvijek moraš imati igrača koji je bek. Koji ima loptu u rukama i koji odlučuje. Srbiji je jako falio Bogdan. Igrači iz drugog plana nisu uspeli uskočiti u njegove cipele. Tu je najviše izgubljeno", rekao je Krunoslav Simon za podkast Košarkaški sladokusci.

Nema sumnju ko je najbolji igrač, ali centri ne osvajaju trofeje... "Nikola Jokić je najbolji igrač uopšteno za mene, ali je on centar koji igra protiv dva, tri igrača. On se podredio ekipi. Falio mu je bek koji će preuzeti odgovornost. Tu je Bogdan pokazao u nebrojeno situacija da je on to i to je glavna situacija zbog koje Srbija nije bila u borbi za medalju".

Vadi hrvatsku košarku iz "kanala"

Simon je zimus predstavljen kao novi sportski direktor i tu funkciju je preuzeo u nikad gorem momentu za hrvatsku košarku. Hrvati nisu uspjeli da se kvalifikuju na Eurobasket 2025, što je bio signal da je vrijeme za korjenite promene koje su započete sa dolaskom nekadašnjeg šampiona Evrope sa Efesom. Iako ima 40 godina i dalje nije završio karijeru i nosi dresa Samobora. Prethodno je igrao za Cedevitu, Efes, Olimpiju, Lokomotivu, Unikahu, a njegov košarkaški put je počeo u Zagrebu.