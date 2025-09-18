logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Barselone o mladom Kusturici: "Biće veliki, ako se ne slupa"!

Trener Barselone o mladom Kusturici: "Biće veliki, ako se ne slupa"!

0

Mladi Nikola Kusturica ima veliku podršku trenera Đoana Penjaroje koji mu predviđa veliku budućnost, uz veliko upozorenje.

Trener Barselone Đoan Penjaroja o Nikoli Kusturici Izvor: EPA/Alejandro Garcia/Barça Basket/X/Printscreen

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica postao je najmlađi debitant u istoriji Barselone, pošto je sa 16 godina, 4 mjeseca i 17 dana zabilježio prvi nastup u zvaničnom meču za katalonskog giganta.

Kusturica živi dječački san, pošto je ranije ovog ljeta proglašen za MVP-ja Evropskog prvenstva za mlade na kome je Srbija osvojila zlatnu medalju. Sada se mlada nada srpske i evropske košarke oglasila i zahvalila treneru Barselone prije svih.

"Osjećam se veoma dobro i srećan sam što sam dio prvog tima u predsezoni. Ovo je ogromno iskustvo za mene. Hvala Đoanu Penaroji i čitavom stručnom štabu što vjeruju u mene. Sada je vreme da nastavim da radim", rekao je Kusturica nakon prijateljskog duela sa Andorom.

 Trener Barselone Đoan Penjaroja vjeruje da je pred mladim Srbinom blistava karijera, ali pre toga, ima dosta posla. "Momak ima samo 16 godina. Ovo je prvo ljeto tokom kojeg je proveo dve nedelje trenirajući sa prvim timom. Veoma talentovano dijete, koje je postalo MVP Evropskog prvenstva sa Srbijom i koje ima kvalitete i veštine da igra ovaj sport. Izgleda kao neko, kao i ostatak naših mladih igrača, koji će ako se ne 'slupa', biti veliki igrač. Ova djeca nam mnogo pomažu na dnevnom nivou i pokazuju da su momci sa velikom budućnošću."

Kusturica je postao šesti igrač koji je debitovao za prvi tim pod Penjarojom, nakon Arturasa Butajevasa, Raula Viljara, Sajona Keite, Matea Grujičića i Danijela Gonzaleza.

Tagovi

KK Barselona košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC