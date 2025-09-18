Trener Barselone o mladom Kusturici: "Biće veliki, ako se ne slupa"!

Mladi Nikola Kusturica ima veliku podršku trenera Đoana Penjaroje koji mu predviđa veliku budućnost, uz veliko upozorenje.

Izvor: EPA/Alejandro Garcia/Barça Basket/X/Printscreen

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica postao je najmlađi debitant u istoriji Barselone, pošto je sa 16 godina, 4 mjeseca i 17 dana zabilježio prvi nastup u zvaničnom meču za katalonskog giganta.

Kusturica živi dječački san, pošto je ranije ovog ljeta proglašen za MVP-ja Evropskog prvenstva za mlade na kome je Srbija osvojila zlatnu medalju. Sada se mlada nada srpske i evropske košarke oglasila i zahvalila treneru Barselone prije svih.

"Osjećam se veoma dobro i srećan sam što sam dio prvog tima u predsezoni. Ovo je ogromno iskustvo za mene. Hvala Đoanu Penaroji i čitavom stručnom štabu što vjeruju u mene. Sada je vreme da nastavim da radim", rekao je Kusturica nakon prijateljskog duela sa Andorom.

Trener Barselone Đoan Penjaroja vjeruje da je pred mladim Srbinom blistava karijera, ali pre toga, ima dosta posla. "Momak ima samo 16 godina. Ovo je prvo ljeto tokom kojeg je proveo dve nedelje trenirajući sa prvim timom. Veoma talentovano dijete, koje je postalo MVP Evropskog prvenstva sa Srbijom i koje ima kvalitete i veštine da igra ovaj sport. Izgleda kao neko, kao i ostatak naših mladih igrača, koji će ako se ne 'slupa', biti veliki igrač. Ova djeca nam mnogo pomažu na dnevnom nivou i pokazuju da su momci sa velikom budućnošću."

Kusturica je postao šesti igrač koji je debitovao za prvi tim pod Penjarojom, nakon Arturasa Butajevasa, Raula Viljara, Sajona Keite, Matea Grujičića i Danijela Gonzaleza.