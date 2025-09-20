NBA superstar u centru skandala: Uzimao milione na crno, ovo su moguće sankcije za Bogdanovog saigrača

Kavaj Lenard našao se u centru skandala zbog tajnog ugovora, a poznato je i kakve bi posljedice to moglo da ima. Jedna od opcija je i prekid saradnje sa Klipersima...

Kavaj Lenard (34) nalazi se u centru skandala u NBA ligi. Otkriveno je da je imao tajni ugovor vrijedan 28 miliona dolara. Navodno je sve to finansirao vlasnik Klipersa Stiv Balmer, kluba za koji trenutno nastupa. Pokrenuta je istraga i od strane najjače košarkaške lige na svijetu i svi čekaju rezultate istrage.

Dok se sve to ne završi, pouzdani američki portal "Atletik" doneo je informacije o potencijalnim kaznama za Kliperse i Lenarda. Najveća finansijska kazna mogla bi da bude u visini od 7.5 miliona dolara za klub iz Los Anđelesa, dok bi Lenard mogao da ostane bez ugovora sa klubom i imao bi zabranu da opet potpiše za njih, uz obavezu da vrati novac koji je dobio od firme koja se bavi sadnjom drveća... Veliki problemi za saigrača Bogdana Bogdanovića.

Ovako izgledaju sve potencijalne opcije kazni za Lenarda i Kliperse:

Kazna za Kliperse u iznosu do 7.5 miliona dolara

Kazna za Lenarda u iznosi do 350.000 dolara

Kazna za Kliperse i oduzimanje prava pikova na draftu

Suspenzija za vlasnika Klipersa Balmera i drugih članova kluba do godinu dana

Kazna za Balmera i pojedince u klubu u iznosu do milioni dolara po osobi

Poništenje ugovora Lenarda i Klipersa i zabrana da opet potpiše za njih

Kazna za Lenarda u vidu vraćanja novca koji je zaradio od te firme

Koliko je Lenard zaradio u karijeri?

Voiding Kawhi Leonard's Clippers contract is the most direct penalty available to the NBA.



It’s also the most problematic for the rest of the league, writes@johnhollinger.pic.twitter.com/rI1zncw2Nb — The Athletic (@TheAthletic)September 17, 2025

Lenard je do sada u karijeri zaradio 328.471.638 dolara, ne računajući novac koji tek treba da dobije od Klipersa. U pitanju je dvogodišnji ugovor sa klubom po kom će inkasirati 50 miliona evra za predstojeću sezonu i 50.300.000 dolara za sezonu 2026/27. Sve to pod uslovom da ne dođe do kazne koja bi ga koštala ugovora sa klubom.

Lenard je izabran kao 15. pik na draftu 2015. godine od strane Indijane i odmah je trejdovan u San Antonio sa Erazemom Lorbekom i Davisom Bertansom u razmeni za Džordža Hila. Igrao je još za Toronto i Kliperse i ima dvije NBA titule. Jednu sa Sparsima 2014. godine i sa Reptorsima 2019. godine.