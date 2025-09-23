"Ne pljuj u tanjir iz koga si jeo": Meloun prozvao igrače Denvera

Navijači su ljuti zbog toga što ne može da preboli otkaz za koji je sam kriv.

Majkl Meloun dobio je otkaz u Denveru na tri kola do kraja regularnog dijela sezone NBA lige, a čini se da to i dalje nije prebolio. Teško je Melounu pala ova odluka rukovodstva Denvera koje je htjelo da "ugasi požar" u svlačionici zbog loših rezultata i daleko gore hemije, a čini se da trener smatra da to nije bilo pravedno.

Iako je njegov odnos sa generalnim menadžerom Kelvinom Butom drastično narušio odnose unutar čitavog kluba, Meloun je i dalje ubijeđen da bi uspio da ispravi sve što je bilo loše i da bi mogao da vrati tim na pobjednički kolosijek.

Sada, nekoliko mjeseci poslije svega, čini se da još traži krivce za svoj otkaz i djelimično je prozvao Nikolu Jokića sa kojim je čak deset godina bio u Denveru: "I dalje imam gorak ukus u ustima zbog načina na koji se završilo u Denveru i volio bih da sam tad mogao da odem pod svojim uslovima. S tim u vezi, ono što sam naučio tokom svih svojih godina u ovoj ligi jeste koliko je važno svakog dana ići na posao sa ljudima do kojih ti je stalo, kojima vjeruješ, koje poštuješ i koji svi vuku u istom pravcu...", rekao je Meloun.

Iz ovih riječi može se pročitati da su mu košarkaši Denvera okrenuli leđa, što i nije iznenađenje ako se zna da je stavljao svoje lične interese ispred kluba i svakodnevno se svađao sa Butom oko toga ko je moćniji, dok je takođe znao i da optuži i igrače da se nedovoljno trude.

Zbog ovih njegovih komentara, navijači Denvera su u šoku i poručili su na društvenim mrežama Melounu da "ne pljuje u tanjir iz koga je godinama jeo", pošto je lako zaboravio da ne bi bio ni blizu toliko poštovan da nije Jokića.

Hoće li Meloun opet biti trener?

Interesantno je da Majkl Meloun ovog leta nije imao ponude da preuzme neki drugi klub iz NBA lige, iako se "otvorilo" više mjesta. Umjesto toga, Meloun će raditi kao stručni konsultant, što je činio i u plej-ofu prošle godine. Trenutno čeka pravu priliku i ostaje da se vidi da li će neko pozvati NBA šampiona iz 2023.

"Dakle, kada budem imao priliku da se vratim u NBA, samo želim da budem siguran da radim sa grupom ljudi koji slično razmišljaju, dijele zajedničku viziju i spremni su da učine sve što je potrebno da tu viziju pretvore u stvarnost", dodao je Meloun.