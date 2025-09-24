logo
"Sjedio sam sa mamom dva sata i plakao": Tejtum otvorio dušu, puklo je kao metak i krenule su crne misli

"Sjedio sam sa mamom dva sata i plakao": Tejtum otvorio dušu, puklo je kao metak i krenule su crne misli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Džejson Tejtum priznao je da je imao crne misli i da je razmišljao o kraju karijere kada se povrijedio u dresu Bostona. Sada drugačije razmišlja...

Džejson Tejtum o povredi Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Džejson Tejtum (27) doživio je jednu od najtežih povreda u svijetu sporta. Na meču plej-ofa NBA lige protiv Njujorka je u jednom momentu završio na parketu, uhvatio se za koljeno i već tada je shvatio da je pokidao Ahilovu tetivu. Operisan je odmah i velika je vjerovatnoća da će propustiti cijelu sezonu.

"Zvuk je bio kao pucanj iz pištolja. Kao da sam imao slušalice na sebi kada sam čuo, najglasnije pucanje. Pao sam na zemlju i samo ponavljao 'ne, ne, ne, nema šanse da se ovo dogodi meni.' Počeo sam da udaram rukom u parket, znao sam odmah šta se dogodilo. Kada su me u kolicima iznosili samo sam pomislio da li ću ikada biti isti, počeo sam da plačem, mislio sam da sam nepobjediv sa 27 godina i onda se u momentu sve promijenilo", rekao je Tejtum u intervjuu za magazin "Pipl".

Bio je u svlačionici sa svojom majkom Brendi i ličnim trenerom kada su počele da mu se vrzmaju crne misli po glavi, da je karijera možda gotova.

"Sjedio sam tu dva sata i plakao, mnogo stvari mi je prolazilo kroz glavu. Pitao sam se da li je moja karijera gotova, da li će me sada trejdovati, da li će svi moji partneri da pobjegnu. Cijela karijera mi je prolazila pred očima. U zenitu sam, jedan sam od najboljih na svijetu, osjetio sam kao da mi je sve to oduzeto."

"Osjetio sam da me košarka izdala"

Nada se Džejson da će možda i zaigrati u toku sezone koja uskoro počinje, ali dobro zna da ne smije da žuri sa povratkom.

"Možda će da zvuči ludo, ali sam osjetio kao da me košarka izdala. Frustriran sam, počinje nova sezona i ja ne mogu da uradim ništa, samo da sjedim i gledam. Igrao sam 96 odsto utakmica u karijeri, nisam izbjegavao mečeve. Radim sve što mogu da se vratim na parket, ne isključujem mogućnost da zaigram ove sezone, ali znam da moram da budem na 100 odsto prije nego što kročim na parket i da ne smijem da žurim."

Ispričao je i kako mu je pomogao njegov sedmogodišnji sin Dus. Sjedio je pored njega i gledao njegove snimke sa parketa, tada ga je Džejson pitao da li misli da može tako nešto da ponovi.

"'Glupo pitanje, naravno da možeš', to mi je odgovorio. Upravo to mi je bilo potrebno, bilo je previše momenata u kojima sam sumnjao u sebe. Moj sin misli da mogu da uradim bilo šta. Dug je put, ali sam na putu oporavka, nikada nisam ovako radio kao sada", zaključio je Tejtum.

