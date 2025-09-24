Bio je "agent CIA" i Jokić prije Jokića: Nervirao komuniste, propovijedao i ono što supruga ne odobrava

Životna priča Krešimira Ćosića puna je nevjerovatnih detalja, a svakako je najinteresantnije što je po dolasku iz SAD počeo da propovijeda mormonsku vjeru što je nerviralo komuniste. Zato je bio označen kao agent CIA.

Krešimir Ćosić je jedan od najvećih košarkaša svih vremena sa ovih prostora, ali isto tako i ličnost koja je izazivala mnogo kontroverzi. Tako u njegovoj biografiji može da se pronađe mnogo zanimljivih stvari od kojih možda najviše pažnje izaziva to što je poslije povratka iz SAD počeo da propoveda mormonstvo.

Rođeni Zadranin, koji je 1970. godine otišao u SAD da studira na univerzitetu Brigam, vratio se poslije tri godine u Jugoslaviju s idejom da proširi mormonsku vjeru koju je prihvatio. Ne samo da je postao član Mormonske crkve, u okviru koje je i pomenuti univerzitet "BYU", nego je bio i istaknuti član, a potom je odlučio da u Zadru i ostatku Jugoslavije više ljudi upozna sa njom što su mu mnogi prijatelji zamjerili. Ali, ne samo oni.

Kako je Krešimir Ćosić postao mormon?

"Na nekom takmičenju Krešo je upoznao nekog Finca koji je tamo studirao i koji mu je kazao kakva se košarka tamo igra. A baš u tom trenutku Krešo je već razmišljao kako će otići van jer mu je kod kuće postalo pretijesno. Mislim da je imao dvije karte u džepu pri čemu se odlučio za studije u Provu", pričala je njegova supruga Ljerka Ćosić prije nekoliko godina dodavši da ga uopšte u tom trenutku nije zanimalo što fakultet vode pripadnici mormonske vjere. Na drugoj godini studija, kako ona kaže, i sam se Krešo "inficirao" ovom vjerom.

"Vratio se u domovinu posvećen širenju mormonske vjere, no to je nešto što on svojoj porodici nikad nije nametao. Mi jesmo o tome pričali, no on nikad na mom uključivanju nije insistirao. Osim toga, budući da sam ja odrasla u crkvi za koju mislim da nemam razloga mijenjati, ja sam na tome i ostala. I sada smatram da su te neke stvari koje zagovaraju mormoni upitne, ali smo mi smo jedno prema drugome bili vrlo tolerantni".

Supruga Ljerka je ostala katolkinja, kao i njihova djeca. Kćerka Ana se krstila sa devet godina, kao i mlađa Iva, odnosno sin Krešimir Petar: "Obje kćeri u to vrijeme znale o čemu se radi, nisam ih huškala protiv očeve crkve, niti sam ih isključivo upućivala na svoju", dodala je supruga.

Kako je Krešo postao "agent CIA" i nervirao komuniste

Po povratku iz SAD, u Jugoslaviji su ga mnogi prozvali "agentom američke obavještajne agencije CIA" što je etiketa koju je nosio do kraja života. Iza svega toga, vjeruje i supruga, stajali su komunisti na vlasti.

"Krešo je u svoje vrijeme bio izuzetno popularan sportista i s obzirom da je počeo da propagira mormonsku vjeru kao takav je postao opasan tadašnjem režimu. U to vrijeme nije bilo popularno biti ikakav vjernik, a kamoli naslonjen na vjeru uvezenu iz Amerike. Zbog toga su vršili pritisak na njega, čak su mislili da je agent CIA, pa su ga posvuda pratili u što sam se i sama uvjerila kada mi je u ruke dospio njegov policijski dosije", rekla je Ljerka Ćosić.

"Iz njega se vidi da su ga pratili čak i po inostranstvu, recimo ima jedan izvještaj nekog agenta o tome kako je Krešo zašao u neku crkvu u Beču. Pratili su ga i on je to znao, ali Krešo se nikad nečim nedopuštenim nije bavio. On je poštovao sve zakone i držao ih se bolje nego mnogi".

Ljerka se upoznala sa Krešom 1980. godine, po povratku iz SAD, pa dobro pamti koliko je njegova vjeroispovijest bila problem tada u Jugoslaviji:

"Radila sam tada u Generalturistu i preko svog generalnog direktora, koji je ujedno bio i predsjednik Cibone, saznala sam da Kreši jako zamjeraju što je dao intervju za verski magazin "Kana". A on je samo iznio svoj pogled na život, svoje viđenje vjere, a za tadašnje vlastodršce komuniste to je bio skandal. Razmišljalo se čak i o kažnjavanju, no isti su se bojali njegove popularnosti", naglasila je ona.

Zašto kažu da je bio Jokić prije Jokića?

Krešimir Ćosić na BYU Izvor: YouTube/Meinas archive

Iako su ovakvi detalji iz njegove biografije vrlo zanimljivi, ne treba zaboraviti i da je bio fantastičan košarkaš. Po stilu igre mnogi ga porede sa onim što danas igra Nikola Jokić, dakle centar koji je fantastičan dodavač i ume mnogo košarke, a važno je napomenuti da je 1996. godine primljen u Kuću slavnih.

Najveći trag ostavio je u Zadru, za koji je igrao u dva mandata tokom šezdesetih i sedamdesetih, dok je bio i u Olimpiji, Bolonji i Ciboni. Iako su ga Lejkersi draftovali 1973. godine, nije želio da igra u NBA.

Bio je i odličan trener, vodio je Olimpiju, Jugoplastiku, Bolonju i AEK, dok ima i "tonu" medalja sa reprezentacijom Jugoslavije. Osvojio je olimpijsko zlato 1980. godine u Moskvi, zatim dva puta je dizao pehar na Svjetskom prvenstvu, ima tri zlata sa Eurobasketa...

Nažalost, preminuo je 1995. godine u Baltimoru. Imao je samo 46 godina.

