Kod Jokića bio prvi plej, sad dobio otkaz nakon dva dana: Niko u NBA ga neće, a Denver od njega pravio lidera

Monte Moris je još jedan u nizu košarkaša kojima ne ide nakon odlaska iz Denvera.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Kako odmiču karijere bivših saigrača Nikole Jokića iz Denvera, sve je jasnije sa koliko malo kvaliteta je gpodinama Denver okruživao trostrukog MVP-a NBA lige.

Sada je je poslije samo dva dana u redovima Indijana Pejsersa otkaz dobio nekadašnji prvi plej Denvera Monte Moris. Iako mu je samo 30 godina, on je vrlo blizu toga da zapravo završi karijeru.

Kako je Moris igrao u Demveru?

Izvor: Profimedia

Monte Moris je završio Ajova Stejt, a kao defanzivno odličan plejmejker došao je u Denver 2017. godine kao 51. pik na draftu. U prvoj sezoni odigrao je samo tri meča, u drugoj već svih 82 uz 24 minuta u prosjeku na terenu i 10,4 poena i 3,6 asistencija po meču.

Nakon toga je bio standardan osim kada je bio povrijeđen, a u sezoni 2021/22 bo je starter na 74 utakice, igrao je u prosjeku 30 minuta i imao 4,4 asistencije i 3 skoka po meču.

Šta se desilo poslije Denvera?

Izvor: Profimedia

Trejdovan je 2023. u Vašington zajedno sa Vilom Bartonom u zamjenu za Kentevijusa Koldvel Poupa i Iša Smita. U Vašingtonu je čak i igrao, a onda je u Detroitu imao 6 mečeva, u Minesoti 27, a Finiksu 45 uz malu minutažu. Sada je bez kluba i djeluje da će teško naći novi angažman.